Organisator Bert Pattyn over de Bredene Koksijde Classic: “Twee keer Kemmel kruipt in de kleren”

Mooi sprintersvolk op vrijdag 17 maart tussen Bredene en Koksijde. Zowel voor de Bredene Koksijde Classic als voor de Youngster Coast Challenge. Naar alle waarschijnlijkheid zullen beide UCI-koersen in de Koksijdse Ter Duinenlaan op een spurt uitdraaien.

“Niets mis met een massaspurt, ik zie dat graag”, vertelde organisator Bert Pattyn tijdens de voorstelling in het Casino van Koksijde. “De profs gaan twee keer over de Kemmelberg. Ik ben nooit renner geweest, maar ik vermoed dat die twee beklimmingen samen met passages over Scherpen- en Rodeberg op het einde in de kuiten van de deelnemers zitten. We rijden ook door de Moeren. Als daar wind staat kan het lastig worden.”

Het ziet ernaar uit dat de top drie van vorig seizoen – de Duitser Pascal Ackermann (Team Emirates), de Fransman Hugo Hofstetter (Arkéa Samsic) en onze landgenoot Tim Merlier (Soudal-Quick.Step) – in Bredene aan de start zal staan. Uitdagers worden de Australiër Jensen Plowright (Alpecin-Deceuninck), vorig jaar winnaar van de Youngster Coast Challenge, zijn landgenoot Sam Welsford (Team DSM), Gerben Thijssen (Intermarché-Circus-Wanty), Thibau Nys (Trek-Segafredo) en Sasha Weemaes (Human Powered Health).

Het zal verbazen, maar eigenlijk kijkt organisator Bert Pattyn nog meer uit naar de afloop van de Youngster Coast Challenge. Het wordt uitkijken naar de Nederlander Roel van Sintmaartensdijk (winnaar Brussel-Opwijk), de streekrenners Jelle Vermoote en Jelle Harteel, de Israëlier Oded Kogut (vorig jaar tweede in de slotrit Flanders Tomorrow Tour), de Italiaan Davide Persico (vorig jaar derde in Koksijde), de Amerikaan Luke Lamperti (vijfde) en Gianluca Pollefliet (zevende). (HF)