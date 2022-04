“Op de koers zie ik hem niet als mijn vader”

Aan de zijde van zijn zoon en tweedejaarsbelofte Alessio De Maere (19) maakt Peter De Maere (51) dit seizoen een opvallende comeback als ploegleider. Bij Dovy Keukens – FCC probeert de Gistelnaar zijn ervaring door te geven aan de nieuwe generatie. “Het is me wel opgevallen dat die jongemannen van alles op de hoogte zijn en veel mondiger geworden zijn.”

De bal ging aan het rollen toen Alessio De Maere door de fusie van Gaverzicht en EFC op zoek moest naar een nieuw team.

“Dovy is een ploeg van zijn niveau. Alessio zal nooit een wereldvedette worden, maar dat hoeft ook niet. Bij de eerste of de tweede afspraak herkende de voorzitter me nog van vroeger. Maar ik ben er vijftien jaar van tussenuit geweest en stond zeker niet te springen.” Alessio zag toen blijkbaar wel onmiddellijk een twinkeling in de ogen van zijn vader. “Ik had wel het gevoel dat hij het zag zitten en dat hij het zou doen.” (lacht).

Peter besefte snel dat het kriebelde om weer ploegleider te worden. “Het is een ambitieuze ploeg, maar de druk ligt niet al te hoog. Met een mooie derde plek zijn we ook tevreden. Beveren 2000 was indertijd mijn laatste ploeg, maar dat niveau was te hoog. Ik had acht jaar de juniores gedaan bij Koksijde en kwam direct in de top van België terecht.” Tijdens de Belgische voorjaarskoersen werd Peter De Maere wel nog ingeschakeld als manusje-van-alles door tal van profploegen, zoals Astana en Qhubeka. “Dat was heel leuk om te doen, maar door corona was het al een beetje verwaterd.”

Het is als belofterenner niet evident om in een nieuwe ploeg plots samen te moeten werken met je vader. “Op de koers zie ik hem niet als vader, dat houden we duidelijk gescheiden. Ik vond het inderdaad wel wat raar tegenover de andere renners. Er is door hen eigenlijk nog niets over gezegd, zelfs geen grapjes. Er zijn ook meerdere ploegleiders en ik moet sowieso zelf vechten om in de selectie te geraken.”

Ook Peter De Maere ziet op dat vlak momenteel geen problemen. “Het is me wel opgevallen dat die jongemannen van alles op de hoogte zijn en veel mondiger geworden zijn. Ik geef wel tips, maar ze zijn al goed geïnformeerd op vlak van trainingen en voeding.”

PK in Waregem

Alessio De Maere kreeg dit seizoen al meermaals af te rekenen met pech. Zo kwam hij zwaar ten val tijdens de Youngster Coast Challenge en reed hij de volgende dag lek tijdens de eerste ronde van een kermiskoers in Zoutleeuw. Aan zijn koersen van afgelopen weekend in Slypskapelle en Meer houdt hij wel een heel positief gevoel over. “

Het is nu de bedoeling om een hele week te trainen en dan alles op het PK in Waregem te zetten. Het parcours met Nokereberg en een kasseistrook ziet er pittig uit, maar moet me liggen. Ik denk niet dat ik zal meedoen voor de trui. Met de top tien zou ik heel tevreden zijn.”

Bij Dovy Keukens – FCC staat de West-Vlaamse titelstrijd sowieso met rood aangekruist in de agenda. “Tjörven Cleenewerck is van die streek en ook de rest van de ploeg kijkt ernaar uit. Ook bij de elite hebben we enkele ijzers in het vuur. Het loopt tot nu toe eigenlijk goed, want in het eerste weekend was Arne Santy al aan het feest in Maldegem. We hebben mooie uitslagen neergezet, maar beseffen dat we het bergop wel iets moeilijker hebben”, besluit Peter De Maere.

(AC)