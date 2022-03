Ook zonder wereldbeker blijft Koksijde wielergemeente: “We trekken de kaart van de jeugd”

De legendarische Duinencross maakt komend veldritseizoen voor het eerst sinds lang geen deel meer uit van de wereldbeker. Toch blijft Koksijde met onder andere de Bredene-Koksijde Classic en de Keizer der Juniores een absolute wielergemeente.

Gemeente Koksijde besliste om financiële redenen om de nieuwe wereldbeker veldrijden vaarwel te zeggen. De Duinencross verhuist in principe naar de X2O Badkamers Trofee, maar op een datum is het nog wachten. “Wij organiseren het liefst op een zaterdag, tenzij het in de kerstvakantie kan”, vertelt Jan Deramoudt van de Koninklijke Veloclub De Verenigde Vrienden.

Mogelijk wordt het dus begin januari 2023, enkele dagen voor het Belgisch kampioenschap. “We trekken sowieso ook de kaart van de jeugd met onze cross. Koksijde heeft op dat vlak ook een reputatie te verdedigen. Het is niet enkel de commerce die telt.”

Op 17 en 18 september komen de jeugdrenners alleszins weer aan hun trekken tijdens de Keizer der Juniores. Door het WK tijdrijden en de Ronde van Vlaanderen voor wielertoeristen werd de ritvolgorde in 2021 eenmalig omgegooid, maar dit jaar wordt de eerste rit opnieuw in Pittem gereden.

“Er is opnieuw veel internationale belangstelling. Voor jonge renners wordt het dus weer een mogelijkheid om zich te tonen in een sterk internationaal deelnemersveld.”

Interclub nieuwelingen

Met huidige profs zoals Bob Jungels, Florian Sénéchal, Stan Dewulf en Quinn Simmons spreekt de erelijst alvast boekdelen. “Mathieu van der Poel vertelt ook in veel interviews dat hij zijn wereldtitel bij de juniores (Firenze 2013, red.) hier heeft voorbereid.” De Nederlandse alleskunner won toen niet, maar zegevierde twee jaar eerder wel in de interclub voor nieuwelingen. “Die wedstrijd staat waarschijnlijk in 2023 weer op het programma”, geeft Deramoudt nog mee.

(AC)