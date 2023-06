Ontsnappingskoning Cériel Desal klaar voor BK in Izegem: “Voor mij dé manier om een resultaat te rijden”

Voor Cériel Desal (23) is het Belgisch wegkampioenschap zondag in Izegem zo goed als een thuiskoers. De tweedejaarsprof van Bingoal WB zal opnieuw proberen zich via een ontsnapping in de kijker te rijden.

“Leuk dat het BK in de buurt doorgaat, voor de supporters is het niet ver en we passeren op ongeveer vier kilometer van waar ik woon”, glundert Desal. “De laatste keer dat ik het checkte, zag ik dat de temperatuur zondag tot 32 graden kan stijgen. Niet erg. In goed weer presteer ik altijd goed.”

De voorbije maanden ontpopte Desal zich tot ontsnappingskoning. Onder meer in de slotetappe van de Ronde van Oman, in de Profronde van Drenthe, in de Scheldeprijs, in Frankfurt, in twee etappes van de Vierdaagse van Duinkerke, in de Ronde van Limburg en vorige zaterdag in de koninginnenrit van de Baloise Belgium Tour toonde hij zich in lange en vroege vluchten. Het wordt stilaan z’n handelsmerk. “Voor mij een goeie manier om een degelijke uitslag te rijden. Een massaspurt is niet mijn ding. Van nature ben ik een aanvaller. Dus probeer ik mee te glippen in vroege ontsnappingen. Wellicht is dat ook zondag de beste manier om mij te laten zien. Maar ik ga de eerste 30 kilometer van het BK niet voortdurend zitten springen. Anders bekoop je dat later in de koers. Ik probeer gewoon mee te zijn. Zodanig dat we niet in het defensief worden gedrongen.”

Kemmelberg

Zoals de laatste jaren gebruikelijk vangt het BK aan met een grote ronde. Vanuit Izegem wordt de West-Vlaamse heuvelzone aangedaan. Met op korte tijd drie beklimmingen van Monte- en Kemmelberg. “Die hellingen zorgen er zeker voor dat er gekoerst wordt, ook al is het na de derde doortocht op de Kemmel nog 140 kilometer tot de aankomst. Je weet nooit dat een groep met enkele belangrijke namen in de heuvelzone voorop raakt.”

Bij Bingoal WB zal zonder twijfel offensief worden gekoerst. Draait het BK uit op een sprint heeft de ploeg niet meteen een pion die kan wedijveren met Jasper Philipsen of Tim Merlier. “Bij een eventuele sprint trekken wij de kaart Kenneth Van Rooy. Na een val in de Saudi Tour sukkelde hij lang met de knie, maar intussen is hij weer in vorm.”

Na het BK bouwt Desal enkele dagen rust in. Vermoedelijk zal hij op 22 juli in Hoei aan de start staan van de Ronde van Wallonië. Uitkijken doet hij naar de Druivenkoers (19/8), Renewi Tour (23-27/8) en Leuven (3/9). (HF)