Omloop van het Hoogserlei straks op nieuw parcours

Door wegwerkzaamheden was het bestuur van de Omloop van het Hoogserlei, die plaatsvindt op donderdag 28 september, genoodzaakt een nieuw parcours uit te tekenen. Daar zijn ze in geslaagd en in tegenstelling tot de vorige edities is het Hoogserlei zelf de plaats van het gebeuren.

“In 1920 werd voor de eerste maal de Omloop van het Hoogserlei betwist, want het jaar voordien was in de herberg De Grote Pinte het idee ontstaan om na Koolskamp Koers ook in Tielt een wielerwedstrijd te organiseren”, schetst voorzitter Danny Van Pamel het ontstaan. “Er werd gekozen voor de donderdag na de kermis. Op 28 september zijn we aan de 100ste editie toe. Heel wat grote namen, zoals Rik Van Steenbergen en tweemaal Roger Decock, passeerden de revue. Vorig jaar was Warre Vangheluwe primus. Hij is intussen Tieltenaar geworden. Volgend jaar rijdt hij bij de profs voor Soudal Quick-Step en hij won recent de profkoersen in Gullegem en Meulebeke.”

Verkeerd

“We moesten voor deze editie een ander parcours uitdokteren door werken. Blijkbaar was stad Tielt niet op de hoogte, want in het stadsmagazine werd er vermeld dat de start op de Markt is en de aankomst in de Deken Darraslaan. Verkeerd dus, want de start is om 14 uur aan de Watewy in de Hondstraat waar dan ook de aankomst is. We sturen de renners via de Hellebosstraat, Pattensdreef, Wielewaalstraat, Landouwestraat, Schuiferskapellestraat, Nachtegaalstraat, Vijfpachthoenstraat en Hoogserleistraat naar de aankomst. Goed voor 118 kilometer verdeeld over 13 ronden.”

“Op het domein Watewy wordt er een viptent geplaatst waar er om 12.30 uur een aperitief wordt geschonken, gevolgd door om 13.30 uur barbecue. Vipkaarten kosten 25 euro en kunnen bij de bestuursleden aangekocht worden. Het Hoogserlei is dus zo echt de plaats van het gebeuren.” (WD)

Info: Facebookpagina Omloop van het Hoogserlei.