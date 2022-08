Omloop Mandel-Leie-Schelde is weer profkermiskoers: “Uit financiële noodzaak”

Omloop Mandel-Leie-Schelde keert terug naar de basis. Deze profwedstrijd staat niet langer op de internationale kalender. Uit financiële noodzaak wordt op zaterdag 27 augustus een kermiskoers voor profs georganiseerd.

Zowel in 2020 als in 2021 was er eind augustus geen koers in Meulebeke. De organisatoren wilden 2022 niet laten passeren zonder wedstrijd. Want Omloop Mandel-Leie-Schelde bestaat 75 jaar. “Om die verjaardag niet zomaar te laten voorbijgaan, wilden we absoluut iets organiseren”, verduidelijkt Christophe Sabbe van het Sportverbond Meulebeke. “Een UCI-wedstrijd is voor ons op dit ogenblik te duur. Dus geven we een kermiskoers voor profs. Of we ooit terugkeren op de internationale kalender weet ik niet.” Toch proberen de organisatoren volgende week zaterdag vooral teams naar Meulebeke te lokken. Zowel Sport Vlaanderen-Baloise als Bingoal-Pauwels Sauces WB zakken met een selectie naar de Kasteelstraat af. Ook heel wat niet-professionele continentale teams zullen met een deel van de ploeg aan de start verschijnen. Daarnaast probeert de organisatie ook enkele individuele profs aan te trekken. Twee man van Quick.Step-Alpha Vinyl, drie van Intermarché-Wanty-Gobert, twee van Alpecin-Deceuninck, twee van Arkéa Samsic”, vermoedt Sabbe. “Alpecin-Deceuninck was van plan met een deel van de ploeg te komen, maar dat zal niet lukken. Een tweetal renners van het team lukt wel. Thuisrijder Stijn Steels neemt zeker deel. De concurrentie op de internationale kalender is door de Vuelta en Plouay bijzonder groot.”

Infrastructuurwerken

Door infrastructuurwerken in het centrum van Meulebeke hebben de organisatoren hun parcours wat moeten aanpassen, maar de streep blijft in de Kasteelstraat. De renners moeten 18 ronden van 9,5 kilometer afhaspelen. Het startschot weerklinkt om 13.30 uur.