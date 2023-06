Olivia Vercruysse koerst één jaar: “Ik ben niet rap tevreden”

Bijna overal waar ze aan de start komt, haalt Olivia Vercruysse (16) de top tien. De tweedejaarsnieuwelinge is precies één jaar aan het koersen. Ze hoopt weldra een podiumplaats te versieren. “Eerst deed ik atletiek, daarna schakelde ik over naar jeugdtriatlon”, begint Olivia Vercruysse haar sportoverzicht. “Het onderdeel zwemmen ging mij niet zo goed af. Dankzij de triatlon ontdekte ik het fietsen. Mijn papa is wielertoerist bij een fietsclub die vrij snel rijdt. Nu kan ik samen met papa gaan fietsen. Van de drie sporten uit de triatlon is fietsen het leukste.” In juni van vorig jaar reed Olivia Vercruysse in Zedelgem haar eerste koers. Dit seizoen rijgt ze de toptienplaatsen aan elkaar. Twee keer vijfde, drie maal zesde, twee keer zevende, één maal achtste en negende. Intussen koerst ze in het shirt van het Deerlijkse Gaverzicht-BE Okay-Van Mossel.

Podiumplaats

“Ik zocht een ploeg met veel meisjes”, duidt de studente Latijn-Grieks haar keuze. “In Brugge heb je geen club meer. Oostende en Meetjesland hebben niet veel meisjes. Zo kwam ik uit bij Gaverzicht-BE Okay-Van Mossel. De werking bij de meisjes wordt door Chloé Clauwaert geleid. Als trainer heb ik ex-renner Michiel Stockman van Vitori. Hij steekt heel wat variatie in de trainingen die ik moet afwerken.” Ondanks haar talrijke toptiennoteringen is, in een categorie die door Auke De Buysser wordt gedomineerd, de honger van Olivia Vercruysse niet gestild. “Ik ben niet rap tevreden”, benadrukt de renster die zaterdag in het Oost-Vlaamse Zomergem zal aantreden. “Deze zomer wil ik zeker een podiumplaats halen. Op het West-Vlaams kampioenschap haalde ik net geen brons. Ik werd zesde algemeen en vierde West-Vlaamse. Net voor de streep werd ik in de sprint nog gepasseerd door een andere gouwgenote. Dat is koers.” (HF)