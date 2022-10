Nooit was een eerstejaarsbelofte straffer: het jaar van de Supersonische Segaert

2022 was het jaar van Alec Segaert. Amper 19 jaar, Europees kampioen en vicewereldkampioen tijdrijden als eerstejaarsbelofte, winnaar van de Ronde van Lombardije, voor alle vakken meteen geslaagd in zijn eerste jaar burgerlijk ingenieur aan de universiteit van Leuven én op de koop toe voor de derde keer eindlaureaat in WestSprint, het meest prestigieuze regelmatigheidsklassement in West-Vlaanderen. Waar liggen de limieten van Alec Segaert? We vroegen het aan deze kenners:

Kurt Van de Wouwer

(zijn ploegleider bij Lotto-Soudal U23)

“Of ik verrast ben door Alecs prestaties in 2022? Na die Europese tijdrittitel en tweede plaats in Parijs-Roubaix als junior wisten we al dat hij een groot talent is. Maar dat hij als eerstejaarsbelofte zo snel bevestigd heeft, is straf. Bij Alec is het een combinatie van puur talent en een prima ingesteldheid. Hij is zo fanatiek met dat tijdrijden bezig, samen met zijn broer Loïc. Op vlak van materiaal is hij enorm veeleisend. Dat is een sterkte. Ja, er zijn gelijkenissen met Victor Campenaerts. Hun aandacht voor details bijvoorbeeld. We zijn met Alec twee keer naar de windtunnel getrokken. Er is een nieuwe fiets voorzien. Die zaken horen er in het hedendaagse wielrennen bij.”

“Wat Alec de voorbije maanden in wegkoersen liet zien, is een grote stap die hij gezet heeft. We wisten dat hij een grote motor heeft en de juiste inhoud voor klassiekers heeft. Maar dat hij als eerstejaars de Ronde van Lombardije wint, is heel straf. Ik zie Alec in de eerste plaats als tijdrijder evolueren, maar er is meer. In rittenkoersen waarin de tijdrit bepalend is, kan hij voor een klassement gaan en op termijn zal hij ook in het klassieke werk zijn kans kunnen gaan. Die combinatie met zijn studie voor burgerlijk ingenieur zie ik alleen maar als een voordeel. Het betekent dat Alec op een bepaald moment nog progressie zal boeken.”

Nikolas Maes

(zijn ploegleider bij Lotto-Dstny vanaf halfweg 2024)

“Ik ben niet echt verrast, want Kurt Van de Wouwer had al meerdere keren laten vallen dat Alec geen gewone kerel is. Maar tussen enerzijds geen gewone kerel zijn en anderzijds de Ronde van Lombardije winnen, vicewereldkampioen in het tijdrijden worden en uitstekend voor de dag komen in de Toekomstronde, is er een groot verschil.”

“Er is trouwens een link tussen Alec en ik. Zijn broer en trainer Loïc woont nu in Otegem, waar ik opgegroeid ben. En mijn pa is afkomstig van Lendelede, waar Alec zelf woont. We weten welk potentieel we met hem hebben binnengehaald. Het is de bedoeling om op lange termijn te werken. Loïc komt er als interne trainer bij en zal specifiek met de beloften en tijdrijders werken, dus ook met Alec. We willen hem daarin optimaal ondersteunen, want zonder pech kan hij doorgroeien naar een prima renner. Neen, we gaan er nu geen stempel op drukken. Dat is alleen maar overtollige ballast op zijn schouders. Vandaag is hij al een heel sterke renner. Tests tonen aan dat hij echt veel talent heeft en we zien de groeicurve. Maar we zullen voorzichtig met Alec omspringen. In dat opzicht is de degradatie uit de WorldTour geen slecht nieuws. Toekomstgewijs dan toch. Op dit moment hebben we geen ploeg om het volledige WorldTour-programma af te werken.”

Yves Lampaert

(zijn streekgenoot)

“Alec heeft een grote motor. Als eerstejaarsbelofte zette hij al een hele reeks mooie prestaties neer. Bovendien zit er nog veel potentieel in. Volgens mij zal hij een klassieke coureur worden en misschien ook in kleine rondes uitblinken. Het echte klimwerk is sowieso niet aan hem besteed, want tegenwoordig moet je 55 kg wegen om bergop bij de profs mee te kunnen. (grijnst) De vergelijking met Stefan Küng en zelfs Fabian Cancellara is mooi. Als persoon is Alec een heel aangename kerel. Simpelweg down to earth. En verstandig. Hij studeert goed. Het is een persoon die je meteen in het hart pakt. Ik had direct sympathie voor die jongen.”

“Het is heel jammer dat hij geen prof bij Quick-Step wordt, maar ik begrijp het wel. Hij kan zijn broer naar Lotto meenemen. Al ben ik er zeker van dat Patrick (Lefevere, red.) het ook jammer vindt. Een coureur uit de streek die zijn plaats waard geweest zou zijn. Maar dat is de keuze van Alec en Loïc. Ze hebben een goeie visie en zijn goed omkaderd. Hun vader is eveneens verstandig en is er goed mee bezig. Maar hopelijk worden Alec en ik ooit nog ploegmaats. Ik zou me zeker over hem ontfermen.”

Victor Campenaerts

(zijn ploegmaat in spe bij Lotto-Dstny vanaf halfweg 2024)

“Alec is een enorm slimme gast en heel leergierig. Als ik hem een tip geef, gaat hij er meteen mee aan de slag. Dat streelt mijn ego. En zijn resultaten spreken voor zich. Die zijn ongelofelijk goed. Zijn niveau in het tijdrijden is de laatste jaren enorm vooruitgegaan. Ik weet dat Alec en ik beiden een verleden in de triatlonsport hebben. Er zijn redelijk wat van die renners in het peloton en vaak zijn dat mannen met dezelfde insteek. Ze zijn goed in tijdrijden en gaan tijdens hun voorbereiding graag wetenschappelijk te werk.”

“Bij ons in de ploeg waren we aangenaam verrast door zijn zege in de Ronde van Lombardije, ook al is bergop rijden bij de jeugd nog helemaal iets anders dan bergop rijden bij de profs. Maar het bewijst wel dat hij veel inhoud heeft en niet alleen een tijdrijder is. Alec zal in de toekomst een grote meerwaarde kunnen betekenen in wegkoersen en klassiekers. Het is goed dat hij nu geen stappen overslaat en niet meteen voltijds prof wordt. Volgend seizoen zal hij af en toe de mogelijkheid krijgen om met Lotto-Dstny bij de profs te koersen.”

“Met zijn kwaliteiten moet hij de komende jaren zoveel mogelijk energie en tijd in het tijdrijden stoppen en kijken hoever hij daarin geraakt. De combinatie klassiekers en tijdritten zal altijd de tijdritkwaliteiten benadelen. Je kan dus beter kiezen. Op basis van wat hij in het tijdrijden al heeft laten zien, vind ik dat hij beter eerst het tijdrijden kan voornemen. Bij de profs moet je één specialisme kiezen en niet op meerdere paarden wedden. Dat is alleen voor de Remco’s en Wouts van deze wereld weggelegd. Ik heb me jarenlang enkel en alleen op het tijdrijden toegelegd en dat heeft me geen windeieren gelegd. Later kan je nog altijd een andere weg inslaan. Voor mij was WK-brons het hoogst haalbare als tijdrijder. Meer was niet mogelijk. Ik zal later geen spijt hebben van de keuzes die ik gemaakt heb. Alec moet ervoor zorgen dat hij later ook geen spijt heeft.”