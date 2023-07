Nieuwelinge Shanaya Esther Schollaert na zware val: “Ik hoop de 7 Hills Challenge te halen”

Enkele tweede, derde en vierde plaatsen tonen dat Shanaya Esther Schollaert (15) voor de examens goed bezig was. Een zware val op training hypothekeert de voortzetting van deze leuke resultaten van de tweedejaarsnieuwelinge.

Twee weken geleden liep het fout in de Vlaamse Ardennen. “Ik voelde dat ik in een afdaling te snel door een bocht ging”, blikt de renster van Molenspurters Meulebeke even terug. “Ik dacht in de graskant mijn val te kunnen breken, maar dat was niet zo. Want ik landde op een lager gelegen onverharde weg en verloor het bewustzijn. Met een hersenschudding, een gekneusde long, hechtingen in mijn aangezicht en diverse andere kneuzingen als gevolg.” De renster/atlete werd naar het ziekenhuis overgebracht. Ze bracht een week in een donkere kamer door en zat deze week al eens op de fiets. Ze hoopt eind volgende week (14-16/7) te kunnen deelnemen aan de 7 Hills Challenge in Heuvelland, een driedaagse met onder meer een klimtijdrit op de Monteberg, behendigheidsproeven, offroad-ploegentijdrit, een sprinttoernooi, een wegwedstrijd en een team relay. Proeven met gelegenheidsploegen.

Initiatiefneemster

“Omdat ik bij de Molenspurters het enige meisje nieuwelinge ben, maakte ik Lore De Geest en Lisa Maes warm voor die 7 Hills Challenge”, verduidelijkt Shanaya Esther Schollaert. “Het zou jammer zijn indien ik, als initiatiefneemster tot deze gelegenheidsploeg, moet afhaken. Ik hoop te kunnen deelnemen. Ook het Belgisch wegkampioenschap eind deze maand in Hoogstraten heb ik in mijn agenda in het rood aangekruist. Alleen lig ik nu toch al een tijdje stil. Eerst door de examens, nu door die zware val op training.” (HF)