Nieuwelinge Mara Platteeuw merkt progressie: “Het PK van de eigen club was pijnlijk”

Met vallen en opstaan probeert Mara Platteeuw (16) in het wielrennen haar weg te vinden. Over haar prestaties tijdens het West-Vlaams kampioenschap in eigen Roeselare en het nationaal kampioenschap tijdrijden in Waregem was ze niet tevreden. Op het PK reed ze niet uit, op het BK klokte ze de zestiende tijd.

“Ik vind dat ik mijn ploeg heb ontgoocheld”, is Mara Platteeuw streng voor zichzelf. “Op het PK heb ik moeten lossen. Dat was niet leuk, want de koers werd door de mensen van mijn club georganiseerd. Ik vond het pijnlijk. Het was een weekend met twee belangrijke koersen. Ik voel me al een week of zo niet super, wat zich in twee slechte prestaties vertaalde.”

Nochtans wordt bij CT Luc Wallays-Jonge Renners Roeselare tegenwoordig met meisjes jeugd op een hoger niveau gewerkt, dit onder leiding van kersverse ouders Justine Louchaert en haar vriend Laurens Use. “Elke week zijn er trainingen”, verduidelijkt Platteeuw de werking binnen de Roeselaarse ploeg. “Deze week oefenden we in Rumbeke op de wielerpiste Defraeye-Sercu. Andere keren trainen we de op de weg.”

Voor Mara, ASO-leerlinge aan de Broedersschool in Roeselare, is dit pas het eerste volledige seizoen op de koersfiets. “Vorig jaar heb ik niet veel wedstrijden gereden”, vertelt ze. “Sinds kort is Justine Louchaert mijn persoonlijke trainer. Het voorbije weekend was dat niet te zien, maar ik merk toch progressie. Elke week probeer ik twaalf uur te trainen. In combinatie met het schoolwerk niet altijd makkelijk, maar daar houdt Justine rekening mee. Sowieso is het moeilijk opboksen tegen de meisjes van de Topsportschool.” (HF)