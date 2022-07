Nieuweling Zita Gheysens naar Belgisch kampioenschap: “Door afwezigheid Auke De Buysser veel kanshebbers”

Nieuweling Zita Gheysens (15) boekte een overwinning die niet in de zegestand wordt opgenomen. De Izegemse eerstejaars mag begin september starten aan de Topsportschool in Gent, want ze slaagde voor alle proeven.

“Maandag heb ik nog enkele testen moeten afleggen, maar die waren niet meer doorslaggevend voor mijn toelating aan de Topsportschool”, vertelt Zita Gheysens. “Medische testen en ook een inspanningstest. De proeven van enkele weken geleden waren bepalend. Ik ben blij dat ik slaagde, want dat was dit seizoen mijn hoofdbetrachting. In september ga ik in Gent op internaat en moet ik dankzij de trainingen met de Topsportschool beter worden.”

Nu dat werd bereikt, kan de nieuwelinge van Cycling Team Luc Wallays-Jonge Renners Roeselare met een vrij ontspannen gevoel naar het Belgisch wegkampioenschap zondagvoormiddag in het Antwerpse Brasschaat. De strijd om de driekleur ligt volledig open, want topfavoriete Auke De Buysser is deze week aan de slag op de Olympische Jeugdspelen in Slovakije. Net als Luca Vierstraete (dinsdag elfde in de tijdrit) en titelverdediger Ella Heremans.

Lange sprint

“Door de afwezigheid van Auke De Buysser zijn er plots veel meer kanshebbers op de Belgische titel”, beseft Gheysens. “Ik denk aan Jilke Michielsen, Anna Corvers, Shanyl De Schoesitter, Katrijn De Ceulaer… Corvers, De Schoesitter en De Ceulaer zijn in de sprint redelijk snel. De Schoesitter is heel explosief, maar in een lange sprint kan ik haar aan, denk ik. Michelle Dheedene zal proberen om een offensief op te zetten, maar ik vermoed dat de snelste en de sterkste rensters haar weinig vrijheid zullen geven. Wellicht draait dit BK uit op een sprint. Op een plannetje heb ik het parcours al eens bekeken. Een lange spurt lijkt me niet onmogelijk. Wat een klein beetje in mijn voordeel zou moeten zijn.”

Dus komt Zita Gheysens zondag met enige ambitie aan de start. En met vrij frisse benen, want begin deze maand bleef ze even uit competitie. “Begin juli las ik altijd een rustperiode van een tiental dagen in”, verduidelijkt ze. “Vorige zaterdag werd ik in Borgloon twaalfde, de dag nadien in Berchem zesde. Daar ging het al wat beter. Na het BK doe ik nog enkele kermiskoersen. Het Vlaams kampioenschap op de piste in november is na dit kampioenschap op de weg de volgende belangrijke afspraak in mijn agenda.”