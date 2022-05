Nieuweling Wout Hemeryck jaagt op overwinning: “Ik wil er een hard PK van maken”

Voor Wout Hemeryck is het West-Vlaams wegkampioenschap zaterdag in Adinkerke het begin van een maand vol topkoersen. In mei staan ook twee Topcompetitieproeven op de kalender plus een driedaagse in Denemarken.

Vorige zondag klokte de tweedejaarsnieuweling uit Gits op het Belgisch kampioenschap tijdrijden in Gavere de tiende chrono. Op laureaat Jasper Schoofs gaf hij op 11,6 kilometer 53 seconden toe. “Aanvaardbaar verschil, want Schoofs is een klasse apart”, weet Hemeryck.

“Zoals Xander Scheldeman die op dat BK zilver veroverde. Verscheen Xander zaterdag in Adinkerke aan de start was er negentig procent kans dat hij de provinciale wegtitel veroverde.”

Kanshebbers

De pion van het Isorex Cycling Team werkt dit weekeinde met zijn ploeg in Tsjechië de Vredeskoers af. Hij komt in Adinkerke niet aan de start. “Andere kanshebbers zijn Siebe Bauwens en Matthé De Leyn”, blikt Hemeryck vooruit.

“Staat er zaterdag wat wind, dan kan het een hard provinciaal kampioenschap worden. Is er geen of weinig wind draait het wellicht uit op een sprint. In zo’n spurt is Siebe Bauwens iets sneller dan ik. Al weet je op het einde van een harde koers nooit hoe het uitdraait. Ik probeer er een harde wedstrijd van te maken.”

“Hopelijk zijn er renners die willen meewerken. Ik denk dat ploegmaat Mauro Adyns een bondgenoot kan worden. Want hij wil ook altijd koers maken en is de laatste weken sterk bezig.”

Los daarvan: Wout Hemeryck is koortsachtig op zoek naar een eerste zege als nieuweling. “Vorig jaar reed ik veel grote koersen, dan is het wat moeilijker om eentje te winnen”, vertelt de student wetenschappen-wiskunde. “Het uitblijven van een zege spookt nu toch wel wat door mijn hoofd. Misschien lukt het deze maand in een van de mooie koersen die eraan komen.”

