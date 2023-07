Nieuweling Ward Desimpelaere: “Ik ben best tevreden over hoe het gaat”

De broers Arne (U19) en Ward (U17) Desimpelaere waagden zich dinsdag aan de klimkoers in Herbeumont. Een bijzonder lastige bedoening, want ze haalden de finish niet. Voor tweedejaarsnieuweling Ward staat zondag in Escanafles een manche om de Beker van België op de kalender.

“Ik wist wat me in Herbeumont te wachten stond, want vorig jaar heb ik ook die klimkoers gereden”, vertelt Ward Desimpelaere. “Dit keer moest ik op de derde klim de betere renners laten rijden. Ondanks ik nog niet echt ver achter was, werd ik toch al uit wedstrijd genomen. Dat was jammer. Los daarvan, die klimkoers in de provincie Luxemburg is enorm lastig.” Zondag wacht een volgende opdracht voor Ward Desimpelaere. Met Gaverzicht-BE Okay-Van Mossel trekt hij naar de manche van de Beker van België in het Henegouwse Escanafles. Met zijn ploegmaats gaat hij proberen om in het clubklassement van deze competitie wat te klimmen. De club uit Deerlijk staat tiende. Een paar plaatsjes stijgen is nog altijd mogelijk. “Ik hoop dat ik eind deze maand in Hoogstraten het Belgisch kampioenschap mag rijden”, blikt Ward Desimpelaere vooruit. “Ook voor de klimkoers in Couvin van 10 augustus ben ik kandidaat. Globaal gezien ben ik best tevreden met hoe het gaat. In het regionale circuit haalde ik al vijf maal de top tien.”

Veldrijden

In maart werd hij zevende in de kermiskoers in Edewalle-Kortemark. “Daar was ik halfweg ontsnapt met Lucas Coryn”, herinnert de student natuurwetenschappen zich. “In die vlucht met twee knapte ik niet het meeste werk op, maar ik ging er wel vol voor. Uiteindelijk werd een kopgroep van zeven gevormd. Op het einde was ik helemaal kapot en werd ik zevende.” Ward Desimpelaere kiest voor de combinatie weg en veld. In de cyclocross pikt hij ook wel eens wedstrijden bij nevenbond LRC mee. “Veldrijden blijf ik doen, ik zie dat als een interessante aanvulling van mijn wegprogramma.” (HF)