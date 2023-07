Nieuweling Nathan Guillemyn leeft zich uit: “Koers, omdat ik het voetbal beu was”

Negende in Passendale, tiende in Slypskapelle! Tot nu de beste uitslagen van tweedejaarsnieuweling Nathan Guillemyn. De pion van Gaverzicht-BE Okay-Van Mossel viel ook al enkele keren net buiten de top tien. Niet slecht!

“Het gaat veel beter dan vorig seizoen”, beaamt Guillemyn. “In 2022 kon ik, behalve het West-Vlaams kampioenschap voor eerstejaars, geen wedstrijden uitrijden. Nu haal ik wel de finish van de meeste koersen. Dat is mooie progressie. Een verklaring heb ik er niet echt voor. Misschien gewoon een jaartje ouder en wat sterker.”

De 16-jarige Moorsledenaar is nog maar aan z’n tweede seizoen in het wielrennen bezig. “Ik heb gevoetbald bij KSV Roeselare en ook één jaar bij Gullegem. Dat voetbal werd ik een beetje beu. Met mijn papa sprong ik op de koersfiets. Zo ben ik in het wielrennen gerold.”

Natourcriterium

Zaterdag trekt hij naar Maldegem-Kleit. Guillemyn gaat op dinsdag 25 juli ook de afwachtingswedstrijd van het Roeselaarse Natourcriterium afwerken. “Dat criterium deed ik vorig jaar ook. Vond ik best tof. Kleine rondjes draaien in het centrum van de stad: helemaal anders dan een gewone kermiskoers.”

Aan interclubs waagde hij zich nog niet. Behalve de kasseikoers Pévèle Classic. “Dat was een hele ervaring. Daar ben ik één ronde van het einde moeten stoppen. De meeste kasseistroken heb ik twee keer kunnen doen. Vorig weekend heb ik twee maal gekoerst. Zaterdag in Zillebeke, zondag in Ekeren. Ik trok naar die koers in de provincie Antwerpen omdat er niet veel voorinschrijvingen waren. Daar werd ik 13de. De inspanningen van de dag voordien hingen nog in mijn benen.”

“Parcoursen met hellingen liggen me niet. Ik ben met de club mee geweest naar de Himmelfart Tour in Denemarken. Daar kon ik niet zo goed mee, maar ik denk wel dat ik er sterker door werd. Deze zomer hoop ik nog enkele keren top tien te halen.”

(HF)