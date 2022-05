Nieuweling Mauro Adyns met ambitie naar PK in Adinkerke: “Koersen als er wat wind staat, doe ik graag”

In zijn dromen boekte Mauro Adyns zijn eerste overwinning ooit op het West-Vlaams wegkampioenschap in Adinkerke-De Panne. Zaterdag kan de tweedejaarsnieuweling van CT Luc Wallays-Jonge Renners Roeselare die droom realiseren.

Ook al kon hij dit seizoen nog geen enkele keer juichen, toch prijkt de naam van Mauro Adyns in veel favorietenlijstjes. Terecht, want hij werd dit jaar tweemaal tweede (Geluveld en Ledegem) en één keer derde (Doornik).

“Uitslagen waarover ik heel tevreden ben”, reageert de renner uit Dadizele. “Echt kansen om te winnen kreeg ik nog niet. Behalve misschien in Geluveld. Daar raakte ik met Siebe Bauwens voorop. De laatste ronde nam hij niet meer over. Wat me een beetje nerveus maakte.”

Siebe Bauwens

In de sprint moest hij het afleggen tegen Bauwens, zaterdag in Adinkerke een van de favorieten op de West-Vlaamse wegtitel. “In Ledegem zette ik de spurt om de tweede plaats naar mijn hand”, gaat Adyns verder. “Aless De Bock was daar alleen weggereden.”

“Hij won met voorsprong. Ook daar zat winnen er niet in. Ik koers vier jaar, maar heb nog niet kunnen winnen. Iets wat een beetje in mijn hoofd zit. Het zou heel mooi zijn om zaterdag op het PK mijn eerste zege ooit te boeken. Daar heb ik al eens van gedroomd, maar ik zal niet de enige tweedejaarsnieuweling zijn die daarvan durft dromen.”

Adyns hoopt dat hij tegen zaterdag opnieuw over al zijn mogelijkheden beschikt. Begin deze week voelde hij zich wat misselijk. Vandaar dat er deze week geen zware trainingsarbeid op zijn schema’s staat. “Youri Bultynck is mijn trainer”, verduidelijkt de student houtbewerking.

Deze week gerust

“Omdat ik me dinsdag niet lekker voelde, zijn mijn trainingen deze week aangepast. Het accent ligt op rusten. Uiteraard hoop ik tegen zaterdag weer helemaal in orde te zijn.”

Want Mauro Adyns, die aan het MSKA Roeselare ook de optie Wieleracademie volgt, wil het provinciaal wegkampioenschap zo hard mogelijk maken. Met wat wind langs het Kanaal Nieuwpoort-Duinkerke kan het een lastige koers worden.

“Maar wellicht ook een eigenaardige wedstrijd”, vermoedt Adyns. “De kans dat het op een sprint met een grote groep uitdraait, is redelijk groot. Sprinten is niet echt mijn ding. Ik heb liever een harde wedstrijd, koersen als er wat wind staat, doe ik graag. Dan is het iets makkelijker om het verschil te maken. Hardrijden ligt me beter dan spurten ook al heb ik aan mijn explosiviteit gewerkt.”

(HF)