Nieuweling Matteo Moeykens rijdt eerste Topcompetitieproef: “Lange beklimmingen verteer ik goed”

Waar elke jonge renner bij de start van het seizoen over droomt, kon Matteo Moeykens (16) realiseren: een wedstrijd winnen. In Desselgem reed hij twee weken geleden solo naar de finish. Ook voor hem een hele grote verrassing.

Begin april een derde plaats in Beveren-Waas, dat was voor hij op zaterdag 10 september aan de afwachtingskoers van de Memorial Briek Schotte begon, het beste resultaat van de tweedejaarsnieuweling. “Ik was niet zo goed aan het seizoen begonnen”, blikt Moeykens terug. “Het was zelfs niet altijd makkelijk om uit te rijden. In Beveren-Waas zat ik een vlucht met drie. We hielden stand, ik werd derde. Een maand later kwam ik tijdens het PK in De Panne zwaar ten val. Een gapende wonde aan de knie dichtte moeilijk, daar heb ik anderhalve maand mee gesukkeld.”

Rittenkoers

De tijd gaat snel. Eind vorige maand kon hij met Molenspurters Meulebeke de West-Vlaanderen Cycling Tour rijden. “Nochtans hing die deelname even aan een zijden draadje, want enkele dagen voor de start in Bellegem lag ik in het ziekenhuis wegens een bacterie”, vertelt de leerling economie-moderne talen.

“Uiteindelijk viel die vierdaagse mee. Wellicht deed die rittenkoers mij deugd want twee weken later won ik. In Desselgem probeerde ik offensief te koersen. Toen een ploegmaat met een andere renner voorop raakte kon ik me drie ronden ophouden in de buik van het peloton. Het viel stil toen beiden werden ingelopen. Ik sprong en rondde een solo van drie ronden af. Ook voor mij een hele grote verrassing.”

Zondag trekt Moeykens naar Jemeppe. “Mijn eerste Topcompetitiewedstrijd”, besluit hij. “Korte steile klimmetjes zijn niets voor mij, daarvoor ben ik niet explosief genoeg. Langere lopende beklimmingen verteer ik beter.”