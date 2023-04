Nieuweling Lukas Coryn titelverdediger op PK tijdrijden: “Het parcours ligt me wel”

Donderdag 13 april gaat Lukas Coryn op zoek naar z’n tweede provinciale titel in het tijdrijden. Bij de eerstejaarsnieuwelingen was hij vorig jaar zeven tellen sneller dan favoriet Zeno Durie en tien seconden vlugger dan Mathis Bruynooghe.

“Een hele grote verrassing was dat niet, voordien besefte ik dat ik een beetje aanleg had voor het werk tegen de klok”, blikt Coryn terug. “Bij de aspiranten had ik tijdens de Driedaagse van West-Vlaanderen een goeie tijdrit gereden. Dat was mijn eerste wedstrijd tegen de klok. Ik klokte de zevende tijd. Toen besefte ik dat het een discipline is die me een beetje ligt.”

Goed gevoel

Topuitslagen haalde de pion van Molenspurters Meulebeke dit seizoen nog niet. Enkel in Heestert haalde hij de top tien. “De voorbije weken had ik een goed gevoel”, gaat Coryn verder. “Resultaten zijn er nog niet. Een goeie sprint heb ik niet, dat is een nadeel. In Edewalle zat ik in een vlucht, maar ik verschoot te vroeg mijn beste pijlen.”

Vorig weekende bleef Coryn uit competitie. Voor de Pévèle Classic, de kasseikoers in Monts-en-Pévèle, schreef Molenspurters Meulebeke niet in. Maandag rijdt hij in Ruiselede, drie dagen later volgt het PK tijdrijden in Ruddervoorde. “Dat parcours ligt me wel”, vindt de tweedejaarsnieuweling. “Er steken een paar lange rechte stukken in, daar kan ik mijn kracht kwijt. Ik probeer volgende week donderdag mijn titel te verlengen.”

Drie dagen later staat de volgende opdracht op de kalender. Met een wedstrijd in Vezin, in de provincie Namen, gaat de Topcompetitie voor nieuwelingen van start. “Dit seizoen zou ik graag alle manches van die Topcompetitie afwerken”, vertelt Coryn.

Grote koersen

“In functie van volgend jaar, van de overstap naar de junioren, wil ik dit jaar veel grote koersen rijden. Vezin heb ik vorig jaar niet gereden. Denk dat die Waalse parcoursen mij wel liggen. Vorig jaar heb ik enkel de Grand Prix Glineur in Quaregnon, een manche van de Beker van België, gereden. Toen eindigde ik net achter de eerste groep.”

Op de kalender van de Topcompetitie staan ook de Vanspringel Diamond in Vorselaar (14/5), de Ronde van Vlaanderen in Oudenaarde (21/5), de klimkoersen in Herbeumont (4/7) en Couvin (10/8), Jemeppe (24/9) en Affligem (8/10). Allemaal interessante wedstrijden. Vorig jaar miste Coryn een deel van deze koersen door een sleutelbeenbreuk opgelopen bij een val in het begin van de zomervakantie. (HF)