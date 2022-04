Nieuweling Lukas Coryn kijkt uit naar testtijdrit in Poperinge: “Ik kon het eerst niet geloven…”

Niet de topfavoriet Zeno Durie, maar Lukas Coryn kroonde zich vorige week woensdag in Ruddervoorde bij de eerstejaarsnieuwelingen tot West-Vlaams kampioen tijdrijden. Ook voor de Egemnaar was deze winst een verrassing.

Over acht kilometer was Lukas Coryn uiteindelijk zeven seconden sneller dan Durie. Hij is nog niet lang aan het koersen. “In 2020 wou ik bij de 13-jarigen beginnen, maar toen kwam corona en moest ik me beperken tot tochtjes met vrienden”, verduidelijkt Coryn.

“In augustus kon ik een eerste wedstrijd rijden. Ik kon me handhaven in het peloton, maar topuitslagen haalde ik niet. Eind 2020 sloot ik aan bij Molenspurters Meulebeke. Vorig jaar werd ik in Moere zevende in de individuele tijdrit van de Ronde van West-Vlaanderen voor aspiranten. Daar toonde ik voor het eerst wat aanleg voor het werk tegen de klok. Wat me niet deed dromen van de provinciale titel.”

Geen tijdrithelm

Ook door de organisatoren werd Coryn niet als kanshebber gezien. Hij begon als zesde aan de opdracht. Mathis Bruynooghe, Devlin Feys en Zeno Durie waren de laatste drie starters. “Ik had me niet specifiek voorbereid en had ook geen tijdrithelm”, gaat Coryn verder. “Blijkbaar maakte dat geen verschil. Ik moet bekennen dat ik aanvankelijk niet geloofde dat ik de snelste tijd had.”

Ook omdat zijn prestaties in wegwedstrijden dat niet lieten vermoeden. “De ene keer ging het goed, de andere keer minder goed”, weet Coryn. “In het clubkampioenschap ging het goed. Daarna ging ik mee op stage naar het Spaanse Altea. Na die ploegstage koerste ik in Kortemark, maar daar ging het niet goed. Ik denk dat ik de stage nog niet verteerd had. Bovendien ben ik geen sprinter.”

“Zaterdag rijd ik de nationale testtijdrit in Poperinge. Ik ben benieuwd. Thibaut Van Damme lijkt me de grote favoriet.”

(HF)