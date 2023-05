Nieuweling Lars De Clerck: “Voorkeur voor lastiger parcours”

Een aardje naar zijn vaartje? Tweedejaarsnieuweling Lars De Clerck (15) lijkt, meer dan z’n oudere broer en eerstejaarsbelofte Niels, als rennerstype op z’n vader en ex-renner Ward. Z’n voorkeur gaat uit naar iets lastigere parcours. In het verlengde hemelvaartweekend koerst Lars met Gaverzicht-BE Okay-Van Mossel in Denemarken de driedaagse Himmelfahrt Tour. “Vijf ritten op drie dagen”, blikt de Oeselgemnaar vooruit. “Zowel de eerste als de tweede dag zijn er twee etappes. Op de tweede dag is dat onder meer een individuele tijdrit over 12 kilometer. De slotdag is zwaar met een rit van 100 kilometer en 1.200 hoogtemeters.”

Broer Niels deed de trip naar Denemarken vier jaar geleden. “Ik weet dat hij in de openingsetappe 12de eindigde, maar in de volgende rit verloor hij z’n goed klassement door een valpartij”, herinnert Lars zich nog. “Indien ik beter doe dan Niels zou dat tof zijn. Mijn generale repetitie viel wat tegen. In Aalbeke had ik te veel last van buikkrampen.” Hij zette z’n minste resultaat van dit seizoen neer. Een week eerder werd hij negende op het West-Vlaams kampioenschap in Adinkerke. In Erwetegem eindigde hij op maandag 1 mei zevende. Tot nog toe z’n beste uitslag. “Topresultaten haalde ik nog niet, maar mijn conditie is niet slecht, ik koers met een goed gevoel. Ik heb een voorkeur voor de lastiger wedstrijden. De klimkoers in Herbeumont op dinsdag 4 juli, daar kijk ik naar uit. En ook naar de Ardense Triptiek in augustus.”

Met dergelijke klimparcoursen heeft Lars nochtans nog niet veel ervaring. Vorig seizoen kon hij enkel eind augustus de klimkoers in Couvin rijden. “Voor mij was 2022 een pechseizoen. In m’n eerste wedstrijd brak ik mijn sleutelbeen. En in de vijfde koers na het wederoptreden sloeg ik weer tegen de grond. Dit keer met een polsbreuk als gevolg. Het zat niet mee. Het tij lijkt gekeerd, want dit jaar kwam ik nog niet ten val.” (HF)