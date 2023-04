Nieuweling Kyano Cottignies naar Pévèle Classic: “Kasseien liggen er slecht bij, het wordt loodzwaar”

Kyano Cottignies kende bij de overstap van aspiranten naar nieuwelingen een blitzstart. De eerstejaars staat al met twee zegestipjes achter zijn naam. Zowel in het Oost-Vlaamse Ursel als het Henegouwse Pommeroeul reed hij solo naar de finish. Zondag rijdt hij in Noord-Frankrijk de Pévèle Classic.

“Vorige zaterdag gingen we met de ploeg het parcours in Monts-en-Pévèle verkennen”, vertelt Cottignies (14). “Het wordt een loodzware wedstrijd, de kasseien liggen er heel slecht bij. De eerste drie ronden zijn er geen kasseien, maar in de drie grote ronden liggen er vier stroken. De eerste valt mee, de tweede ligt veel slechter, de derde is vrij kort en de vierde in Monts-en-Pévèle zelf ligt er heel slecht bij.”

Veel zal van de weersomstandigheden afhangen. Het KMI ziet zondag als de beste dag van de week. “Maar zowel vrijdag als zaterdag wordt vrij veel regen verwacht. Zondag zou het droog zijn, maar de kasseistroken zullen nog niet opgedroogd zijn. Tijdens onze verkenning van vorige zaterdag bleef het droog. Dokkeren over kasseien ligt me wel. Zowel bij de miniemen als aspiranten heb ik de mini-Parijs-Roubaix gereden. Telkens reed ik lek. Hopelijk blijf ik zondag gespaard.”

Topcompetitie

De pion van Young CT Middelkerke hoopt zondag goed te scoren, maar wil dit jaar ook een aantal andere ambities waarmaken. “Voor de start van het seizoen had ik niet verwacht dat ik al meteen koersen zou winnen. En al zeker niet dat ik in staat was solo naar de streep te rijden. Na een zware koers beschik ik ook over een degelijke sprint.”

“Ik mik ook op een goed klassement in de Topcompetitie voor nieuwelingen”, gaat de Emelgemnaar verder. “Op 16 april wordt in Vezin de eerste manche ervan gereden. Vooraf ga ik verkennen. Of ik goed bergop rijd weet ik niet. In februari trok ik met Bas Vandenbulcke, Emiel Osaer en Warre Willems naar het Spaanse Mojacar. Daar viel het klimwerk best mee. Hoe het wordt in wedstrijd moet ik nog uitvissen.”

De komende weken krijgt Kyano Cottignies veel kansen om zich te meten met eigen gouwgenoten (PK tijdrijden in Ruddervoorde op 13 april) en met nieuwelingen uit heel het land (BK tijdrijden in Waregem op 1 mei). Ook de Ronde van Vlaanderen in Oudenaarde (21/5) en het Belgisch kampioenschap in Hoogstraten (30/7) staan in het rood in de agenda van de leerling van de sportschool van het MSKA in Roeselare. (Hans Fruyt)