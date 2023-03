Nieuweling Ferre Commeene hoopt op mooie zomer: “Vermoed dat klimkoersen mij liggen”

Zesde in Edewalle! Voor tweedejaarsnieuweling Ferre Commeene een eerste mooie uitslag dit wegseizoen. De Winkelnaar van Molenspurters Meulebeke kijkt uit naar de klimkoersen van Belgian Cycling deze zomer.

“Nochtans heb ik er totaal geen ervaring mee, toch vermoed ik dat die mij beter zullen liggen dan de vlakkere regionale koersen”, voelt Commeene. “Vorig jaar heb ik Herbeumont en Couvin niet gereden, maar komende zomer ben ik van plan om in te schrijven voor die Waalse koersen.”

Ferre Commeene begon eind 2021 te koersen. “Bij de aspiranten heb ik welgeteld één wedstrijd gereden”, herinnert hij zich nog. “Eigenlijk ben ik door Rhune Dewulf, één van mijn vrienden, beginnen koersen. Hij kapte er intussen al mee. Na die eerste koers als aspirant had ik de smaak te pakken. Ik sloot aan bij de Molenspurters Meulebeke en werkte vorig jaar mijn eerste volledige seizoen af. Een vierde plaats in Wielsbeke was in 2022 mijn beste uitslag.”

De 15-jarige nieuweling, leerling technologische wetenschappen aan het VTI van Izegem, reed twee weken geleden in Kortemark-Edewalle heel offensief. “Ploegmaat Lucas Coryn reed voorop, achter hem werd door twee man gereageerd. Ik schoof mee. We kwamen bij de twee leiders, maar zij haakten af. Zo reed ik een tijdje met drie voorop. In de voorlaatste ronde pikten vier achtervolgers bij ons aan. Zelf heb ik geen sprint. Ik raadde ploegmaat Mattijs Soetaert aan het wiel van West-Vlaams kampioen Briek Plasman te kiezen. Hij kwam er perfect uit en won.”

Zondag in Damme, een wedstrijd die op een massaspurt uitdraaide, werd Commeene 24ste. Omwille van examens komt hij dit weekend niet in actie. Op 1 april rijdt hij de regionale wedstrijd in Zandvoorde-Zonnebeke. (HF)