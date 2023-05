Nieuweling Elias Van Hollebeke kijkt uit naar klimkoersen: “Ik kan af en toe wat koers maken”

Als eerstejaarsnieuweling strandde Elias Van Hollebeke vorig seizoen drie keer op de Poulidorplaats. De eerste maanden van dit seizoen eindigde hij nog niet op een podium. Toch is de Isorexboy niet ontevreden over de gang van zaken.

In Masnuy-Saint-Jean, in eigen Meulebeke en in Gistel eindigde Elias Van Hollebeke vorig jaar op de tweede plaats. Een vierde plek in Ruddervoorde-Baliebrugge is dit jaar z’n beste resultaat. In Geluveld en Beloeil werd hij telkens negende. “Dit seizoen lukt het iets makkelijker om koers te maken”, benadrukt de 16-jarige renner. “In Baliebrugge was dat niet het geval, in Geluveld bijvoorbeeld wel. Uiteraard hoop ik dit jaar ergens een koers te winnen.”

De tweedejaarsnieuweling uit Meulebeke diende z’n kandidatuur in voor de Ronde van Vlaanderen die zondag (21/5) in en rond Oudenaarde wordt gereden. Vreemd genoeg krijgt hij geen startbewijs voor deze manche van de Topcompetitie U17. “Ik vind het zelf een beetje eigenaardig dat ik geen plaatsje kreeg in de West-Vlaamse selectie”, geeft Elias Van Hollebeke toe. “Dus trek ik zondag naar de kermiskoers in Krombeke.”

De nieuweling uit Meulebeke – z’n broer Milan, eerstejaarsbelofte, staat door klierkoorts al het hele seizoen langs de kant – kijkt uit naar de eerste klimkoers van het seizoen. Hij hoopt op 4 juli in Herbeumont aan de start te komen. “Mijn team kreeg dit jaar geen startrecht in de Beker van België, dus moet ik vooral proberen om Topcompetitiewedstrijden te rijden”, gaat Van Hollebeke verder. “Vorig jaar was Couvin mijn enige klimkoers. Dat was geen groot succes. Op de uitloper van een klim viel ik volledig stil. Dit jaar hoop ik in die klimkoersen beter te doen.” (HF)