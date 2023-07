Nieuweling Cédric Sioen switcht naar de weg: “Te weinig techniek om te crossen”

Tweedejaarsnieuweling Cédric Sioen kwam tot de vaststelling dat koersen op de weg hem beter ligt dan veldrijden. De voorbije winter waren z’n uitslagen in de cross niet zo super. Op de weg haalde hij al twee keer top tien.

“In de cross kom ik op technisch vlak tekort”, stelde Cédric Sioen vast. “Ik ben redelijk groot, ongeveer 1,90 meter. In het veld is dat eerder een nadeel. Ik voel dat het op de weg beter lukt. Zaterdag werd ik in Zillebeke negende, mijn tweede koers na de examens. Ik had niet verwacht dat het al zo goed zou gaan.”

De kermiskoers in Zillebeke draaide uit op een sprint met een grote groep. “De laatste kilometer liep lichtjes op, dat heb ik graag. Er zat misschien zelfs iets meer in. Ik moet tijdens de voorbereiding op een spurt nog wat beter leren positioneren. Met die negende plaats ben ik content. In Zwevegem werd ik al eens zevende. Toen was het ook een sprint op een hellende aankomstzone.”

7 Hills Challenge

Van vrijdag tot met zondag waagt Cédric Sioen zich aan de 7 Hills Challenge in het Heuvelland. “Toen ik dat inschrijvingsformulier zag passeren dacht ik dat het een soort van klimkoers was en schreef ik me onmiddellijk in”, aldus de gewezen jeugddoelman van SV Moorslede. “Nadien stelde ik vast dat het een ietwat vreemd concept is. Ik vorm een ploeg met Gust Depraetere en Toby Vandewoude. Over drie dagen doen we diverse disciplines. Ik kijk er naar uit.”

Sioen, die op 1 september aan het Klein Seminarie in Roeselare aan het vijfde jaar wiskunde-wetenschappen begint, maakte ook al kennis met een interclub. In Bonheiden sloot hij, net voor de examens, de Prins der Nieuwelingen als 31ste af. Ook die wedstrijd eindigde op een spurt.

(HF)