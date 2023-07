Nieuweling Andres Decrock boekt progressie: “Ik moet proberen nog slimmer te koersen”

Andres Decrock (Wielerteam Ieper) behaalde onlangs een mooie zevende plaats in Moorslede. De nieuweling wil komende zomer veel koersen rijden om te blijven groeien.

In Moorslede-Slypskapelle kon de renner uit Watou zich goed manifesteren vooraan de koers. Een dichte ereplaats was zijn deel en daar was hij zeker tevreden mee.

“Ik bleef in het peloton zitten en probeerde mee de ontsnappingen onder controle te houden. Er waren veel demarrages, maar niemand raakte echt weg. In de sprint kon ik mij goed positioneren en dat bracht uiteindelijk die zevende plaats op.” De eerstejaarsnieuweling bewijst zo zijn groei het afgelopen seizoen.

Aanpassing nodig

“In het begin liep het niet makkelijk voor mij. Het was aanpassen aan de nieuwe manier van koersen en het grotere peloton. Geleidelijk aan ging het beter. Nu ook de uitslagen volgen, is dat mooi meegenomen. Ik voel me ook steeds beter op de fiets. Tegelijk weet ik ook dat er nog werk voor de boeg is, maar ik doe mijn best om volop te blijven groeien.”

Naast het fysieke geeft Decrock ook aan koerstactisch nog stappen te willen zetten. “Ik moet proberen nog slimmer te koersen. Als ik mijn fysieke groei daaraan kan koppelen, moet het mogelijk zijn ook wedstrijden aanvallender te kunnen rijden en mee te gaan in de ontsnapping.”

Vorig weekend liet de Watounaar de fiets aan de kant staan om op kamp te gaan, maar dit weekend is hij er weer bij voor de eerste Seven Hills Challenge in Heuvelland.

Klimuitdaging

“Een nieuwe wedstrijd dus het is wat afwachten hoe het allemaal zal lopen. Ik ben wel benieuwd naar de klimuitdagingen, om te zien waar mijn capaciteiten daar op dit moment in liggen. Maar het belangrijkste blijft de wedstrijd goed uit te rijden. Dat is ook mijn voornaamste doel deze zomer. Ik wil veel koersen, maar koester geen specifieke verwachtingen.”

“Ik wil vooral beter worden als renner en die koerskilometers moeten mij daarbij helpen. Op dit moment wil ik ook nog niet kiezen om mij te gaan focussen op bepaalde wedstrijden. Voor de ervaring zouden enkele klimkoersen wel mooi meegenomen zijn, maar die staan momenteel nog niet op het programma.”

(LR)