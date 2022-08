Nicky Degrendele aan de start van het EK baanwielrennen: “Genoten van twee maanden trainen in de VS en Canada”

Van 11 tot en met 21 augustus vinden in München de Europese kampioenschappen wielrennen plaats in vier disciplines. Nicky Degrendele zal er in het baanwielrennen te zien zijn van 11 tot 16 augustus. De ex-wereldkampioene in het keirin kende een goede voorbereiding en hoopt daar binnenkort de vruchten van te plukken.

Al sinds begin dit jaar is Degrendele druk in de weer “Sinds december ben ik nog niet echt gestopt met trainen en koersen. De voorbereiding op de komende wedstrijden is tot nu toe wel vlot verlopen”, weet ze te vertellen. In het Zwitserse Aigle legde ze de laatste hand aan de voorbereiding op het EK. Voordien bracht ze heel wat tijd door in de Verenigde Staten en Canada. “Begin juli ben ik teruggekeerd na vier weken Canada en vijf weken Verenigde Staten. Ik had wel last van een zware jetlag toen ik van het vliegtuig stapte. Dat was even aanpassen, maar ik ben blijven doortrainen en heb er alles proberen uithalen.”

Buitenland

Die periode van ruim twee maanden heeft Degrendele zowel fysiek als mentaal deugd gedaan. “Het was over de hele lijn een zeer fijne ervaring. Mijn eerste week in Canada nam ik deel aan de Track Nations Cup in Milton en nadien heb ik drie weken meegetraind met de Canadese ploeg. Nadien ben ik naar Amerika getrokken. Ik heb er enorm toffe mensen ontmoet en veel plezier gehad. Daarnaast heb ik ook heel hard kunnen trainen en koersen, wat misschien wel het leukste van allemaal was. Ik heb echt genoten van mijn tijd daar, zowel op als naast de fiets.”

EK

Dat goede gevoel wil de vice-Europees kampioene van 2016 en 2018 meenemen naar het komende EK, al wil ze vooraf nog geen voorspellingen doen rond haar prestaties. “We zullen zien wat dit EK brengt. Ik heb voor mezelf bepaalde doelen gesteld, maar die hou ik nog even voor mezelf zodat mijn entourage en ik daar de volledige focus op kunnen leggen en dat ik niet aan druk van buitenaf moet denken.”

Wat vast staat, is dat het niveau opnieuw hoog zal liggen. “Iedereen is momenteel in goede doen. Er zijn net ook de Commonwealth Games geweest, dus de Europese landen die daaraan hebben deelgenomen zijn heel goed momenteel. Uit de tijden die ik heb gezien van de laatste wereldbeker in Cali, kan ik wel concluderen dat iedereen fit zal zijn, en dat is maar goed ook want je wil jezelf toch meten als iedereen top is. Het is voor mij vooral belangrijk dat ik nu zonder druk kan afzakken naar München, dat ik daar mijn best kan doen en dat ik ook zeker niet vergeet te genieten.” (LR)