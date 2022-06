Neoprof Vito Braet rijdt zondag eerste BK bij de profs: “Wout en Jumbo-Visma hebben sleutel in handen”

Met Sasha Weemaes heeft Sport Vlaanderen–Baloise een van de outsiders in hun rangen voor het BK van aanstaande zondag in Middelkerke. Ook neoprof Vito Braet zou zomaar eens kunnen verrassen. De 21-jarige ploeggenoot van Weemaes kon zich al een paar keer tonen dit seizoen. Hij werd onder meer knap twintigste in de Brabantse Pijl.

Wout van Aert, Jasper Philipsen en Arnaud De Lie zij intrinsiek misschien wel de snelste mannen van het pak zondag, maar ook Sasha Weemaes is zeker niet traag. Het is dan ook logisch dat Sport Vlaanderen–Baloise zijn kaart trekt mocht het tot een sprint komen, maar volgens Vito Braet, ploeggenoot van Weemaes, kan de koers ook anders uitdraaien.

Werken voor Weemaes

“Als er vluchters wegrijden, moeten we minstens één iemand meesturen”, aldus Braet. “Op een BK is het al meermaals gebleken dat de vroege vlucht het uitzingt tot het einde. Met twee passages door de Moeren zal het met zekerheid hectisch worden, want er zal blijkbaar wel wat wind staan. Mocht het toch een sprint worden, zetten we natuurlijk alles in op Sasha. Hij heeft bewezen dat hij in vorm is en hij is met voorsprong de snelste man van onze ploeg. Ik ga proberen mee te springen, maar lukt dat niet dan ga ik mijn werk doen voor Sasha en hem proberen vooraan af te zetten. De kans is natuurlijk wel groot dat het een massasprint wordt, want Lotto-Soudal en Alpecin-Fenix zullen de koers controleren. Volgens mij hebben Wout van Aert en Jumbo-Visma de sleutel in handen. Ze staan met slechts vier mannen aan de start, maar het zijn stuk voor stuk toppers die hard kunnen rijden.”

Ik heb al enorm veel bijgeleerd en dat is het belangrijkste dit seizoen

Arnaud De Lie

Vorig jaar verdedigde Braet nog de kleuren van Lotto-Soudal. Hij kwam er uit voor de beloftenploeg en reed heel wat koersen samen met Arnaud De Lie, eveneens een neoprof. “Wat Arnaud doet, is fenomenaal. Samen met Wout van Aert is hij de te kloppen man voor mij. Van Aert is misschien nog net iets sneller, maar Arnaud zal zondag een heuse sprinttrein op poten kunnen zetten. Vorig jaar deed hij al gekke dingen, maar niemand had verwacht dat hij nu al zes wedstrijden gewonnen ging hebben. Ik had wel verwacht dat hij enkele keren een topvijfplaats ging veroveren, maar hij wint meteen wedstrijden. Dit hadden ze bij Lotto-Soudal ook niet zien aankomen, daar ben ik zeker van. Hij is ook meer dan een pure sprinter. In de Volta Limburg Classic maakt hij mee koers en maakt hij het dan ook nog eens af op een allesbehalve vlak parcours. Schitterend!”

Jasper Philipsen

“Verder is het ook uitkijken naar Jasper Philipsen, want die heeft zijn Tourvorm duidelijk al te pakken en heeft eveneens heel wat mannen die voor hem zullen werken.”

Als neoprof rijdt Braet zeker geen slecht seizoen. Hij mocht deelnemen aan zo goed als alle grote voorjaarswedstrijden en behaalde al enkele mooie ereplaatsen. “Ik heb al enorm veel bijgeleerd en dat is het belangrijkste dit seizoen. Ik wil nu vooral kijken waar ik het beste tot mijn recht kom. In de Brabantse Pijl had ik een uitstekend gevoel op de fiets en kwam ik als twintigste over de streep. Ik denk dat de klassiekers die wat meer bergop gaan, me wel goed liggen. Mijn programma na het BK is nog niet bekend. Er volgt na zondag wel een langere rustperiode.”

Topsfeer

Ook volgend seizoen komt de jonge West-Vlaming uit voor de Belgische formatie. “Ik voel me goed bij Sport Vlaanderen–Baloise. Er wordt veel voor elkaar gedaan en de sfeer is top. Voorlopig denk ik nog niet aan een stapje hogerop, maar volgend jaar zal ik daar misschien wel mee bezig zijn”, zo besluit Vito Braet.