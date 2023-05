Neofiet Riesse Leutenez maakt steeds meer progressie: “Benieuwd hoe ver ik raak in strijd tegen de klok”

Riesse Leutenez is nog relatief nieuw in de wielrennerij. Hij begon pas vorig jaar met koersen, maar dit seizoen heeft hij toch al enkele mooie uitslagen behaald. Zaterdag staat hij voor zijn volgende uitdaging: het provinciale kampioenschap in Adinkerke.

Riesse begon al heel goed aan het seizoen met een vijfde stek op het clubkampioenschap en wat later ook nog een 14de stek in Heestert en een 15de plaats in Kortemark-Edewalle. “Ik denk dat ik daar wel tevreden mee mag zijn, want ik koers nog maar sinds vorig jaar. Zaterdag sta ik aan de start van het PK, ik hoop alvast dat het beter gaat dan vorig seizoen. Toen was het een van mijn allereerste wedstrijden, niet echt om over naar huis te schrijven. Nu ben ik een stuk beter in vorm, ik rijd beter in het peloton en aangezien ik wat forser gebouwd ben, moet het vlakke parcours me wel liggen. Het klinkt misschien ambitieus, maar volgens mij moet het wel mogelijk zijn een toptwintigplaats in de wacht te slepen”, aldus de tweedejaarsnieuweling.

Enkele weken geleden leerde de pion van Gaverzicht-Be Okay-Van Mossel zichzelf ook kennen in een andere discipline: het tijdrijden. “Op het West-Vlaams kampioenschap was ik best tevreden met mijn 22ste plaats en ik zou me hier graag wat meer op toespitsen. Ik ben eens benieuwd hoe ver ik het kan schoppen in de strijd tegen de klok”, aldus Riesse, die in het hemelvaartweekend nog eens de kans krijgt om zich te bewijzen in deze discipline. Met zijn team rijdt hij dan de Tour de Himmelfart in Denemarken, een bekende driedaagse voor de nieuwelingen waarin ook weer een tijdrit te wachten staat. “Het zal een van mijn eerste interclubervaringen worden, na de nieuwelingeneditie van Parijs-Roubaix die ik enkele weken geleden mocht rijden. Dat vond ik echt een heel mooie, maar natuurlijk ook zware wedstrijd”, verklaart de leerling moderne talen van het Sint-Jan Berchmanscollege in Avelgem.

Rek

Het spreekt voor zich dat de Deerlijknaar al heel wat progressie geboekt heeft in vergelijking met vorig seizoen, maar volgens hem zit er zeker nog rek op. “Laat ons zeggen dat ik nu ongeveer in de middenmoot van het peloton zit. Vorig jaar reed ik achteraan, ik had nog te weinig ervaring, maar nu voel ik me al een stuk beter in het peloton. Naar volgend jaar toe, als junior, wil ik nog een grotere stap zetten. Nu zit ik volgens mij zeker nog niet op mijn limiet qua training, ook deels omdat ik nu nog veel schoolwerk heb. In de zomervakantie zal ik dan veel tijd hebben om te trainen en ik hoop dat de resultaten dan ook in stijgende lijn mogen gaan”, aldus Riesse. (RR)