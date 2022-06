Negentiende keer aankomstplaats: Baloise Belgium Tour houdt van Knokke

Opnieuw is de Baloise Belgium Tour in Knokke te gast – voor de negentiende keer, zowaar. Op donderdag 16 juni vormt De Wandelaar het decor van de aankomst van de tweede etappe, die vertrekt vanuit Beveren-Waas. Dit jaar is er echter ‘s anderendaags geen start vanuit de badplaats.

Als we het goed hebben bijgehouden, is het volgende donderdag in Knokke de negentiende keer dat de Ronde van België voor profs een ritaankomst in de badplaats heeft. Tom Boonen is met vijf zeges recordhouder. De Duitse sprinter André Greipel moet met vier overwinningen niet veel onderdoen. Beiden genieten intussen van hun wielerpensioen.

“Ik moet het nog natellen, maar ik weet dat we met de Baloise Belgium Tour dicht bij een jubileum zitten”, zegt Astrid Vervaet, hoofd van de sportdienst van Knokke-Heist. “Vorig jaar hadden we een individuele tijdrit, een beetje de generale repetitie richting het WK tijdrijden later op het seizoen. Volgende donderdag ligt de streep weer op de Zeedijk aan De Wandelaar. Met het bekende knikje op het einde van de aankomstzone. Omdat er in Knokke nogal wat wegenwerken aan de gang zijn, ondergaat de lokale ronde enkele kleine wijzigingen.”

“We hebben intussen op het vlak van organiseren veel ervaring opgebouwd. Maar het is wel de eerste keer dat we inzake veiligheid aan alle voorschriften van een nieuw koninklijk besluit moeten voldoen.” Iets waarmee Golazo, organisator van de Baloise Belgium Tour, al een pak ervaring heeft.

Naar een sprint?

De kans is groot – tenzij Jan Willem van Schip zoals in 2019 in pokkenweer iedereen verrast – dat de tweede etappe van deze rittenkoers op een sprint uitdraait. Een kolfje naar de hand van de Nederlander Fabio Jakobsen? Wellicht krijgt hij concurrentie van streekrenner Timothy Dupont, maar ook van Sasha Weemaes, Gerben Thijssen en Thibau Nys.

“In het verleden gaven we daags na de aankomst ook de start van de volgende etappe”, meldt Astrid Vervaet nog. “Dit keer niet. Op uitdrukkelijke vraag van Golazo. De karavaan verplaatst zich vrijdag naar Scherpenheuvel, voor een individuele tijdrit.” (HF)