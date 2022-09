Nathan Vandepitte ziet jongensdroom in vervulling gaan

Nathan Vandepitte (22) mag het de twee volgende seizoenen proberen bij de profs. De Fransman, geboren in Tielt, tekende een profcontract bij Bingoal-Pauwels Sauces WB. Hij schuift binnen de Waalse wielerpiramide door van de opleidingsploeg naar het pro-continentale team.

“Een jongensdroom die in vervulling gaat”, geeft Vandepitte toe. “Ik koers van mijn achtste. Denk dat ik heel Frankrijk rondtoerde om te koersen. Na drie seizoenen in het Development Team mag ik het bij de profs proberen. 2023 zal vooral een leerjaar worden. Dit jaar mocht ik enkele keren mee met de profs. Ik heb onder meer de Ronde van Oman gereden, Poitou-Charentes ook en zondag de Gooikse Pijl. In die profkoersen steken ze in vergelijking met de beloften nog een tandje bij. En dat waren niet eens topwedstrijden.”

Het pro-continentale team van Christophe Brandt zal er in 2023 helemaal anders uitzien. Arjen Livyns, Milan Menten en Matthijs Paasschens tekenden bij Lotto-Dstny, Tom Paquot en Laurens Rex trekken naar Intermarché-Wanty Gobert. “Ik geloof dat er tien nieuwe renners worden aangetrokken”, gaat Vandepitte verder. “Dat zoveel mannen kunnen doorgroeien naar teams uit de World Tour is interessant.”

Grootouders

Vandepitte verblijft momenteel bij zijn ouders in het Franse Albi, maar bracht het grootste deel van het seizoen door bij zijn grootouders in Zonnebeke. “Een stuk makkelijker als je veel in Vlaanderen en Wallonië koerst”, verduidelijkt hij. “Nu ben ik in Albi. Volgende week woensdag begin ik aan Tour de l’Isard. Geen rittenkoers op mijn maat, ik zal in dienst van de ploeg rijden. Daarna sluit ik het seizoen af met Parijs-Tours voor beloften.”