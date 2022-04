Naïka Deneef blijft optimistisch ondanks tegenslagen

Naïka Deneef zit in de hoek waar de klappen vallen. Corona en een zware griep in het begin van het seizoen zorgden ervoor dat de eliterenster weer zo goed als van nul moest beginnen opbouwen. Maar ze blijft optimistisch: uiteindelijk zal alles wel goed komen.

Het enige resultaat dat we op dit moment terugvinden dit jaar is een 36ste stek in Eghezée. “Voor de rest zijn het vooral DNF’s (did not finish, niet gefinisht, red.) achter mijn naam. Niet plezant natuurlijk, ik had het me ook anders voorgesteld. Eind januari – pal in de voorbereiding op het nieuwe seizoen – liep ik corona op, waardoor ik een tijdje stil moest liggen.”

“In maart nog eens hetzelfde met een zware griep. Tweemaal gas moeten terugnemen, dan weet je dat je bijna van nul moet herbeginnen. Nu zijn mijn wedstrijden zeer wisselvallig: de ene koers voelt het goed, de andere slecht. Daarenboven ben ik ook nog op de sukkel met m’n rug, dat is de reden waarom ik vorig jaar m’n seizoen al half augustus heb gestopt”

Optimistisch

“ Ook dat is nog steeds niet helemaal van de baan, maar niemand vindt de oorzaak van het probleem. Maar bovenal blijf ik ervoor gaan en ben ik optimistisch: het zal wel beteren. Koers per koers bekijken en m’n best doen, dan komt alles wel weer goed.”

De komende weken focust de renster van Bingoal-WB Ladies op de kermiskoersen. “Dat is op dit moment het hoogst haalbare, ik moet eerst daarin weer in vorm zien te komen. De grote koersen zijn nog te zwaar op dit moment, al mag je ook het niveau van de kermiskoersen niet onderschatten.”

“In het peloton zitten veel dames die de ene UCI-koers na de andere rijden, het is niet simpel om daartegen op te boksen als je fulltime werkt of studeert.” Zelf werkt Naïka op het secretariaat van advocatenkantoor Nelis Deknudt in Kortrijk.

