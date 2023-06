Myron Vermet zit al aan zeven zeges: “Veel toffer bij LWU”

Vorige zondag vierde Myron Vermet zijn 17de verjaardag. Hij schonk zichzelf een mooi cadeau door in Schelderode voor de zevende keer te winnen. De eerstejaarsjunior focust op wedstrijden bij nevenbond LWU.

Af en toe pikt Myron Vermet ook een koers onder de vlag van Cycling Vlaanderen mee. Zo reed hij begin juni in Roeselare, maar haalde hij het einde van de wedstrijd niet. “Dat was een koers over 90 km: na 55 km werd ik uit wedstrijd genomen”, vertelt Vermet. “Die afstand kan ik nog niet aan. De wedstrijden bij de Landelijke Wielerunie gaan over 40 km. Toch wel een groot verschil.”

Onder de vlag van de LWU werkte Vermet dit seizoen al 15 wedstrijden af. Zeven keer mocht hij juichen. Bijna 50 procent, een leuk gemiddelde. “Ik koers liefst bij die nevenbond”, benadrukt hij. “In die federatie is het toffer, er is veel meer sfeer. Als bij de LWU de diverse pelotons samensmelten is de groep nog altijd maar 80 tot 90 renners groot.”

Bij de LWU starten de categorieën met kleine tijdsverschillen. Myron Vermet hoort tot de categorie F voor 15- tot 18-jarigen. “Meestal smelten de diverse pelotons samen”, gaat Vermet verder. “Ik probeer altijd offensief te koersen. In Schelderode reed ik naar het eerste peloton. Daarna kon ik nog wegrijden van die groep.”

Komende zondag trekt Vermet naar Nazareth. In de LWU-wedstrijden draagt hij het shirt van het Deli Cas Cycling Team. “Deli Cas is de pralinewinkel van mijn mama”, verduidelijkt hij. “We hebben nu een eigen team. Neen, mijn broer Joran rijdt niet voor deze ploeg. Hij koerst bij het Skylux Cycling Team.”

Voor Myron Vermet is het vooral uitkijken naar het BK dat op 21 juli in Spiere-Helkijn wordt gereden. “Een koers op een golvend parcours, dat heb ik graag”, besluit hij. (HF)