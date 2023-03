Mooi debuut bij nieuwelingen voor Bas Vandenbulcke: “Mik op top drie in beide PK’s”

Bas Vandenbulcke (14) uit Ruiselede begon goed aan z’n eerste seizoen bij de nieuwelingen. In Ursel werd hij derde en in Pommeroeul negende. De Ruiseledenaar van Young Cycling Team Middelkerke kijkt uit naar de Pévèle Classic van zondag 2 april.

Bas Vandenbulcke is een corona-coureur. Toen het voetbal in 2020 door de pandemie stilviel, ging hij met z’n papa Nesten fietsen. Intussen bereidt zijn pa – hij bracht een Ironman tot een goed einde – zich voor op de Schleck Gran Fondo van 3 juni. In 2021 begon Bas te koersen. Dat doet hij nog. Met bijval!

Zowel in Ursel als in Pommeroeul ging de winst naar Kyano Cottignies, één van zijn ploegmakkers. “In Ursel was de koers voorbehouden voor eerstejaars”, blikt Bas Vandenbulcke terug. “Kyano reed solo weg. Ik hield me kalm. Toen mijn ploegmaat genoeg voorsprong had, begon ik mee te koersen. Ik kon me niet meer loswerken uit het peloton, maar werd toch derde.”

Vorig zaterdag trok Vandenbulcke naar het Henegouwse Pommeroeul. “Daar reed ik drie ronden alleen voorop, nadien ook even met vijf”, vertelt de jonge kerel uit Ruiselede. “Drie ronden van het einde sprong Kyano en hij hield stand. Achter hem reden nog drie jongens weg. Ik mocht om de vijfde plaats spurten en werd negende. Ik ben heel content met de manier waarop het gaat.”

Verkenning

Komend weekend blijft Bas Vandenbulcke uit competitie. Hij gaat zaterdag het parcours van de Pévèle Classic, een mini-Parijs-Roubaix, verkennen. “Een initiatief van onze ploegleiding”, verduidelijkt de leerling technologische wetenschappen. “Ik heb nog nooit op kasseien gekoerst. Toch denk ik dat zo’n wedstrijd me moet liggen. Ik weet wel dat ik vrij goed bergop rijd.”

Dus wil Bas Vandenbulcke presteren in de klimkoersen van Herbeumont (5/7) en Couvin (10/8), twee manches van de Topcompetitie. “In Spanje heb ik bergop getraind, dat ging goed”, benadrukt de renner van 1m80 en 55 kilo. “Ideale maten om bergop mijn mannetje te staan, vermoed ik. Bij de aspiranten werd ik in Maarkedal tweede na Mauro Keppens. In de Tour de l’Aisne werd ik ook twee maal tweede.”

Behalve de Noord-Franse wedstrijd over kasseien staan in april en mei nog enkele interessante afspraken op de kalender. “Ik probeer op donderdag 13 april in Ruddervoorde het podium van het West-Vlaams kampioenschap tijdrijden te halen”, blikt Vandenbulcke vooruit. “Ook op het PK op de weg in De Panne op 6 mei wil ik bij de eerste drie eindigen. En op 10 april goed zijn in eigen dorp is ook een ambitie.” (HF)