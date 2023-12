Molenspurters klaar voor ‘24

Met circa zeventig renners valt Molenspurters Meulebeke 2024 aan. De club van voorzitter Peter Derynck houdt vast aan haar traditionele werking. Dus zijn jongens en meisjes van alle leeftijden welkom bij het team van 44 jaar oud.

De Molenspurters waren er vroeg bij met hun jaarlijkse voorstelling in Ontmoetingscentrum Vondel in eigen Meulebeke. Op de ledenlijst voor 2024 staan voorlopig 21 miniemen en aspiranten, 1 nieuweling, 16 junioren, 26 elites en beloften, 3 renners categorie elite 3 plus 1 G-renner. Met zowel junioren als elites/beloften zal de club een programma afwerken. Bij de U19 is ex-renner Thomas Vanbesien sedert enkele jaren de stuwende kracht.

“Begin 2023 formuleerde ik een paar doelstellingen”, blikt de ploegleider even terug. “Ik vond dat we moesten proberen met de junioren de top tien in de eindstand van de Beker van België te halen. Podium in een interclub in eigen land moest ook een ambitie zijn. En één keer top tien rijden in een UCI-wedstrijd. Echt supercontent over het voorbije wegseizoen was ik niet, toch hebben we die doelstellingen gehaald.”

Twee transfers

De junioren van Molenspurters Meulebeke sloten het ploegenklassement van de Beker van België op precies de tiende plaats af. Seppe Leman bezorgde het team in de UCI-wedstrijd in het Franse Plouay een vijfde plaats. En Corneel Vanslembrouck sloot de openingsetappe van de Ardense Triptiek als derde af en werd ook in het eindklassement derde. “Dus was ons jaar redelijk geslaagd”, benadrukt Vanbesien. “Alleen jammer dat Corneel geen seizoen langer bij ons blijft. Hij was onze beste junior, maar stapt over naar Avia-Rudyco. En Seppe Leman wordt belofte bij Dovy Keukens-FCC. Vandaar dat ik de lat voor 2024 niet hoger ga leggen. We proberen dezelfde ambities als het voorbije jaar na te streven.”

Wie de blikvangers kunnen worden, is voor Vanbesien een moeilijke vraag. “We beginnen nu pas met groepstrainingen, daarin zal al iets duidelijk worden. Met Mathis Bruynooghe van Isorex en Michael Freson van Onder Ons Parike kon ik twee inkomende transfers realiseren. Enkele andere jongens zetten zeker een stap vooruit.” (HF)