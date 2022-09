Minerva Cycling Team stopt er al na één jaar mee: Thomas Joseph in allerijl op zoek naar nieuwe ploeg

Het nieuws kwam vorige week als een donderslag bij heldere hemel binnen: de renners van Minerva Cycling Team moeten op zoek naar een nieuw team, want de ploeg stopt er na één jaar mee. “Dit had ik helemaal niet verwacht”, aldus Thomas Joseph.

Neen, dit had Thomas Joseph (25) niet zien aankomen. “Het was voor iedereen een donderslag bij heldere hemel. Dit had ik niet verwacht”, vertelt de Kemmelse semiprof. “De signalen vanuit de ploeg waren nochtans positief. Vorige week had ik nog telefonisch contact met ploegleider Preben Van Hecke en op de kermiskoers in Geraardsbergen de week ervoor had ik de planning voor 2023 nog met Gilbert Orbie besproken. Ondanks het jammerlijke overlijden van voorzitter en sponsor Filip Carpentier van Minerva (hij overleed afgelopen voorjaar plots na een hartaanval, red.) zag de toekomst van de ploeg er goed uit. Alleen zullen ze enkele dagen nadien vanuit het bedrijf slecht nieuws gekregen hebben. Ik kan het ergens ook wel begrijpen. Ook daar moet men kijken hoe ze de firma kunnen doen blijven draaien. Ik neem dan ook niemand iets kwalijk, alleen is het jammer dat we zo laat op de hoogte gebracht zijn. Iedereen in onze ploeg was tevreden. Weinig renners waren van plan om te vertrekken en sommigen maken straks misschien zelfs de overstap naar een profploeg als Sport Vlaanderen-Baloise. In het begin van dit seizoen werd hier en daar gelachen met onze ploeg, maar we wonnen wel het eindklassement van de U23 Road Series en behaalden twaalf overwinningen. Minerva heeft een bijzonder geslaagd eerste seizoen achter de rug, alleen is het heel spijtig dat het bij dit ene seizoen zal blijven. Ook de ploegleiding had dit niet zien aankomen.”

Profploeg

Ook voor Joseph zelf, die in het verleden al in de top tien eindigde van onder meer de Antwerp Port Epic, is de toekomst onduidelijk. “Het wordt niet makkelijk om nog een nieuw team te vinden. Ik ben er nu alles voor aan het doen om toch ergens op een deftig niveau onderdak te krijgen. De voorbije twee jaar heb ik al bewezen dat ik op dit niveau, de profs, mijn mannetje kan staan. Een stap terug naar de eliterenners zonder contract is de allerlaatste optie, een mogelijkheid waarvoor ik niet sta te springen. Ik kijk tevreden terug op 2022. Ik heb enkele mooie zeges behaald en kon me geregeld ook in profkoersen tonen. Hopelijk kan ik er nu nog een mooi najaar aan breien, al vind ik dat ik mezelf al genoeg in de kijker heb gereden. Ik ben er zelfs van overtuigd dat ik, als ik een kans bij een profploeg zou krijgen, nog vijf procent beter zou kunnen worden. Ik ben heel tevreden met hoe mijn werkgever Era-Domus me alle kansen geeft, maar het is ook geen OCMW. Ik kan simpelweg niet leven van de koers zoals veel andere renners dat wel kunnen. Ik sta nog altijd open voor een toekomst als profwielrenner, maar ik ben er nu bijna 26. Het moet ook geen drie jaar meer duren.”