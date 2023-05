Milo Alleman is klaar voor het PK in zijn Torhout: “PK mag op een sprint uitdraaien”

Dertiende in de interclub om de Beker van België in Korbeek-Lo! Net op tijd lijkt Milo Alleman (17) in vorm om goed te scoren tijdens het West-Vlaams juniorenkampioenschap zondag in eigen Torhout. Wie weet kan de renner van de Noordzeemeeuw verrassen.

“Golvend parcours daar in Korbeek-Lo, dat heb ik het liefst”, blikt Alleman even terug. “Na een zware koers heb ik meestal nog een degelijke sprint in de benen. In de slotronde pakten we een groepje aanvallers terug. Ik kon me vrij goed vooraan houden, maar verkeek mij een beetje op de aankomst. Ik was precies niet goed georiënteerd. Er stak meer in dan een dertiende plaats.”

Misschien spaarde hij een beter resultaat tegen zondag. “Ik woon niet ver van het parcours”, gaat de tweedejaarsjunior verder. “Het zal zondag wat draaien en keren zijn, ook enkele smalle wegen. Jammer genoeg zijn er in Torhout geen hellingen. Het PK zou wel eens kunnen uitdraaien op een sprint. Wat voor mij zeker geen nadeel is.”

Milo Alleman, aan het VTI van Roeselare student ruwbouw, zit nog maar twee jaar op de koersfiets. Voordien voetbalde hij bij KM Torhout. “Tijdens de pandemie lag het voetbal stil en kocht ik een koersfiets”, verduidelijkt Alleman. “Eind 2021 reed ik met een promo-vergunning enkele wedstrijden. Ik kwam wel eens ten val, maar het ging redelijk goed. Tijs Crombez, een vriend van mijn vader, heeft ook nog gekoerst. Hij moedigde me aan de stap naar het wielrennen te zetten. Tijs schrijft ook mijn trainingen uit. Zo ben ik ermee begonnen. Het valt echt mee. Ik reken niet alleen op mijn sprint. Soms glip ik mee in een ontsnapping. Als je het niet probeert, kan je nooit weten hoe ver je geraakt.” (HF)