Milan Vermeulen tevreden na drukke week: “Mijn seizoen is nu al geslaagd”

Milan Vermeulen heeft een stevige koersweek achter de rug. Vorige week dinsdag werkte hij de klimkoers in Herbeumont af (47ste), twee dagen later begon hij aan de Vierdaagse van Kontich (37ste).

De Vierdaagse van Kontich, een rittenkoers op de UCI-kalender, hield voor eerstejaarsjunior Milan Vermeulen enkele primeurs in. Hij koerste voor het eerst op een tijdritfiets, opende met de tiende plaats in de ploegentijdrit en reed zondagvoormiddag ook voor het eerst een individuele tijdrit.

Nerveuze finale

“In de ploegentijdrit was ik bij de vier die arriveerden”, glundert de pion van Jonge Renners Roeselare. “De eerste rit keek ik de kat uit de boom want er waren veel valpartijen. In de finale van de etappe van zaterdag was ik van plan mee te sprinten, maar op één kilometer van de finish vielen ze voor mij. Via het gootje kon ik passeren, maar ik stond zo goed als stil en werd 21ste. “

“Omdat ik een vrij goed klassement had ging ik zondagochtend in de tijdrit voluit. Ik kon de schade beperken en verloor in de stand slechts twee plaatsjes. En na de afsluitende rit in lijn schoof ik weer drie plaatsen op. Het was weer een hele nerveuze finale. Risico’s nam ik niet.”

Want maandagochtend rond vijf uur werd Milan Vermeulen in een bakkerij in Lauwe verwacht. Daar doet hij een vakantiejob. Na de zomer begint hij aan het zesde jaar bakkerij aan het MSKA in Roeselare.

Zondag gaat hij zijn kans in de kermiskoers aan café Zilverbergstatie in Roeselare. “Met tweede plaatsen in Moeskroen en Kooigem, derde in Ledegem en vijfde in Gullegem is mijn seizoen al vrij goed geslaagd”, benadrukt de renner uit Moorsele.

