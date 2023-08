Milan Kuypers maakt zich op voor het BK U23: “Zo’n titelstrijd is niet echt mijn ding”

Over zijn tweede seizoen bij de beloften is Milan Kuypers (20) niet helemaal tevreden. Hij had er meer van verwacht. Zondag trekt de pion van Basso Team Flanders naar het Belgisch Kampioenschap in Putte nabij Mechelen.

“Dit is niet echt een topseizoen”, vat Milan Kuypers zijn gevoel samen. “Ik ben al enkele keren ziek geworden waardoor het telkens weer herbeginnen is. In Tour de Loiret haalde ik, behalve in de individuele tijdrit, in elke etappe de top tien. Dat was oké. Na de Ronde van Navarra werd ik ziek. Daarna was het heel moeilijk om de draad weer op te pikken. Ik hoopte dat tijdens de Ronde van Vlaams-Brabant te doen, maar tijdens die vijfdaagse werd ik weer ziek.” Een seizoen met horten en stoten. Intussen werkte Kuypers de kermiskoersen in Rumbeke en Dadizele af, en ook het criterium in Klerken. “In Rumbeke finishte ik het in peloton, in Dadizele was ik mee met de groep van circa 25 renners die de wedstrijd domineerde”, gaat Kuypers verder. “De laatste drie ronden was het bij mij op. Wellicht te weinig gegeten. Waardoor ik een DNF achter mijn naam kreeg. In Klerken ging het zaterdag redelijk goed.”

Verwachtingen

De tweedejaarsbelofte, die de studieboeken ruilde voor een deeltijdse job in het reinigen van stallen, pakte de zevende prijs. Dinsdag kwam hij aan de start van Heusdenkoers, de Oost-Vlaamse profkermiskoers. Zondag trekt hij naar Putte voor het BK U23. “Ik trek niet met al te veel verwachtingen naar dat kampioenschap”, geeft Kuypers toe. “Zo’n titelstrijd is niet echt mijn ding. In het veld reed ik een paar degelijke kampioenschappen, op de weg nog niet. Grote tegenslagen kende ik dit seizoen nog niet. Wel voortdurend oponthoud door vervelende zaken.” (HF)