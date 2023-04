Milan Kuypers haalt eerste top tien van het seizoen: “Ik put vertrouwen uit mijn prestatie in Bredene”

Tweedejaarsbelofte Milan Kuypers (Basso Team Flanders) kon zich vorige week in Bredene voor het eerst in de top tien nestelen. Hij hoopt om de volgende weken te bevestigen en het beste uit elke koers te halen.

“Het was een vrij gesloten koers”, beschrijft hij de wedstrijd in Bredene. “Door het draaien en keren in het parcours was het moeilijk om te ontsnappen. Toen er toch een kopgroep ontstond, kreeg die weinig ruimte. Een hele tijd reden ze een kleine minuut voorop, maar we hadden hen te allen tijde in het vizier. Op enkele ronden van het einde werden ze ingelopen en niet lang daarna werd er stevig doorgetrokken aan kop van het peloton door de latere winnaar Arnes. Met twee konden ze ontsnappen en ze kregen vrij snel voorsprong. In de laatste ronde konden we het verschil tot 15 seconden herleiden, maar toen viel het stil in het peloton. De pelotonsprint verliep daarna vrij chaotisch. Ik kon als tweede in het peloton finishen, maar jammer genoeg viel ik daarmee net naast het podium.”

In zijn tweede jaar als belofte is de studieronde voor Kuypers voorbij. “Vorig jaar was het inderdaad meer een leerproces”, beaamt hij. “Nu wil ik me in de grotere koersen proberen te mengen voor een mooie uitslag. Jammer genoeg is dat dit voorjaar nog niet echt gelukt. In Gent-Staden kende ik pech en in Gent-Wevelgem zat ik net niet goed toen we de beslissende fase ingingen. Het kan dus zeker beter voor mij, maar ik put wel vertrouwen uit mijn uitslag in Bredene. Het goede gevoel begint nu wel te komen en dat hoop ik te laten zien in de koersen die nu volgen.”

Rittenkoersen

Afgelopen week trainde Kuypers bij in de Ardennen om zo de vorm op punt te zetten. Donderdag reed hij al het BK tijdrijden en komend weekend zoekt hij het over de landsgrenzen heen, met een tweedaagse koers in Normandië. “In de komende weken zal ik nog meer rittenkoersen rijden, zoals het Beloftenweekend en later op het seizoen de Ronde van Namen. Meerdaagse wedstrijden met een toch klassiek karakter. Ik weet dat ik vrij constant presteer als ik goed ben, dus hoop ik daar nu ook resultaten aan toe te voegen.”

Pieken naar een specifieke wedstrijd doet Kuypers dus niet, al zal het BK wel aangekruist staan in de ploegkalender. “Onze ploeg staat mee in voor de inrichting van de wedstrijd, dus zal er daar zeker iets verwacht worden van ons. Voor mij geeft dat alleen maar meer motivatie om goed aan de start te komen. Maar nu eerst focussen op de komende wedstrijden.” (LR)