Milan Fretin zal bij Cofidis zijn grenzen aftasten

Milan Fretin (22) heeft zijn sterk seizoen verzilverd met een tweejarig contract bij Cofidis. Bij de Franse WorldTour-formatie hoopt de Bredense Limburger zich verder te ontwikkelen als sprinter. “Maar ik moet nog uitzoeken welk type renner ik echt ben.”

Tijdens zijn tweede profseizoen stak Fretin steeds nadrukkelijker de neus aan het venster. Een derde plaats in een rit van de Vierdaagse van Duinkerke betekende de voorbode van een sterke zomer voor de renner van Team Flanders Baloise. “Er was natuurlijk mijn zege in de SD Worx BW Classic, maar ik heb daarna kunnen bevestigen. Ik reed vier rondes op een maand tijd, met telkens ereplaatsen in de sprints. In de Renewi Tour werd ik zo ook achtste op WorldTour-niveau.”

Na goede prestaties in de Ronde van Tsjechië – met een tweede plaats in de eerste rit – werd de interesse van Cofidis concreter. “Ik heb dan met Cédric Vasseur rond de tafel gezeten en dat voelde direct redelijk goed aan. Later heb ik ook nog met DSM gesproken, maar mijn buikgevoel zegt dat ik bij Cofidis meer kansen zal krijgen om mezelf te ontwikkelen. Bij DSM zou ik ingezet worden in de lead-out van Fabio Jakobsen, terwijl ik bij Cofidis kan uitzoeken waar mijn eigen grenzen liggen. Op dit moment in mijn carrière moet ik nog uitzoeken welk type renner ik echt ben.”

De zoon van Bredenaar Steve Fretin voelde op de teammeeting dat zijn nieuwe ploegleiders vertrouwen hebben in zijn kwaliteiten. “Ze zien in mij iemand die punten kan pakken, wat belangrijk is voor de ploeg. Ik wil me als sprinter verder ontwikkelen, want ik heb daar eigenlijk nog niet specifiek op getraind. Maar ik heb er ook geen probleem mee om eens lead-out te zijn voor Bryan Coquard.”

In de strandraces of op de piste hoeven we de Genkenaar in de aanloop naar het nieuwe wegseizoen niet te verwachten. “Mijn programma ligt nog niet vast, maar normaal start ik in de Tour Down Under en daarna in de Ronde van Oman. Dat komt er dus al snel aan.”

Mogelijk zullen de West-Vlaamse fans Fretin iets minder kunnen bewonderen dan in 2022. “Ik denk dat ik na een druk begin van het seizoen vooral wat semiklassiekers zal rijden. Maar dat zal van de conditie afhangen. Daarna volgt eventueel de Giro. Dat zou een mooie ervaring zijn, al is het maar om sterker te worden.”

Speeltijd is voorbij

Een exact doel spreekt hij voor zijn eerste seizoen in de WorldTour nog niet uit. “Het is wel duidelijk dat de speeltijd voorbij is. Als sprinter heb je altijd een bepaalde druk, maar de ploeg zal me op dat vlak wel goed begeleiden. Mijn Frans is nog niet zo goed, maar het lukt wel om alles te verstaan. Spreken komt nog wel (lacht).” (AC)