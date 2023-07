Milan Fretin wint in Tubize: “Deze zege geeft me veel vertrouwen”

Milan Fretin (22) heeft Team Flanders – Baloise een eerste overwinning van het seizoen geschonken. Na een lastige wedstrijd maakte de Bredense Limburger het in Tubize af in de sprint.

De SD Worx BW Classic leek nochtans na 60 kilometer in een beslissende plooi te liggen. “Gelukkig besliste Wallonie Bruxelles om te controleren en werden ze in de laatste ronde toch gegrepen. Ik voelde me de hele dag goed op een nochtans lastig parcours met hellingen tot 10 procent.” In de slotfase schreeuwde ploegleider Hans De Clercq zijn troepen toe dat ze alles op een sprint met Milan moesten zetten. Met succes. “Sander De Pestel trok alles op het lint, waardoor ik zonder te drummen ideaal geplaatst zat en perfect kon timen. Het is leuk dat ik het kon afmaken, zeker omdat het de eerste zege voor de ploeg was. De zege geeft ook veel moed en vertrouwen om het opnieuw te doen”, zegt Milan Fretin.

Grotere werk

De zoon van uitgeweken Bredenaar Steve Fretin sprintte maandag ook naar een vierde plaats in de kermiskoers van Westrozebeke. “Ik was wel wat ontgoocheld, want de sprint verliep niet ideaal. Ik dreigde serieus te geraken, moest opschuiven en kwam iets te vroeg op kop.”

Met zijn huidige prestaties heeft de Genkenaar wel bewezen dat hij klaar is voor het grotere werk. “De Ronde van Tsjechië zou wel zwaarder geworden zijn. Hopelijk komen er toch twee sprints met een uitgedund peloton. In de Arctic Tour of Norway zouden er normaal ook twee of drie sprintetappes moeten zijn.”

Fretin kijkt echter vooral uit naar de Renewi Tour, de zoveelste nieuwe naam van de Benelux Tour. “Het is sowieso leuk om in eigen streek te koersen. Met twee ritten in Limburg, eentje in West-Vlaanderen en de tijdrit in Sluis zijn het voor mij bijna allemaal een soort thuiswedstrijden. Voor de supporters is dat natuurlijk ook fijn.”