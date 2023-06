Milan Fretin sprint sterk in Vierdaagse van Duinkerke: “Ik wist dat ik het kan, en het is gelukt”

In de Vierdaagse van Duinkerke heeft Milan Fretin (22) bewezen dat hij als sprinter een stap vooruit heeft gezet. De Genkenaar met Bredense roots pakte in de vierde rit zelfs een knappe derde plaats.

“Ik voelde me al de hele dag supersterk”, blikt de zoon van Steve Fretin terug. “En het parcours, met vier kasseistroken, lag me. Na de laatste kasseistrook brak het peloton in twee groepen. Jumbo en Quick-Step reden vol door, waardoor we met vijftig man naar de meet gingen.” De tweedejaarsprof van Team Flanders-Baloise finishte uiteindelijk derde, achter Olav Kooij en Gerben Thijssen, maar voor pakweg Peter Sagan en Tim Merlier. “Ik ben blij dat ik eens een sprint kon rijden zoals het moet. Anders zat ik vaak ingesloten, want het is een probleem als je het – zoals bij Topsport Vlaanderen – alleen moet doen. Ik wist wel dat ik het kan, en ik ben heel tevreden dat het ook eens gelukt is.”

Ook over zijn andere prestaties in de Noord-Franse rittenkoers – die opvallend genoeg zes dagen duurt – hoeft Fretin niet te klagen. “In de tijdrit was ik veertigste, maar de waardes waren dik in orde. Dan had ik ook nog een elfde plek en een zevende plek, terwijl ik in dat criterium op de laatste dag nog gelost werd.”

Overschot

Vorig seizoen en in het voorjaar koos de Bredense Limburger nog vaak voor de vroege vlucht, maar dat zal in de toekomst veranderen. “Ik voel dat ik me nu echt kan mengen in de sprint. Ik heb ook meer overschot om nog uit het zadel te komen. Misschien ben ik ook wel geschikt als lead-out, want ik kan me heel goed plaatsen in het peloton.”

In de Marcel Kint Classic en de Ronde van Limburg hoopt Fretin dan ook opnieuw zijn sprint aan te spreken. “De Ronde van Limburg is voor mij natuurlijk een thuiskoers. Die aankomst met die laatste knik ligt me ook wel. Vorig jaar zat ik ingesloten en was ik twaalfde.”

Lonken naar BK

Uiteraard kijkt Milan ook al uit naar het Belgisch kampioenschap in Izegem. “Bij onze ploeg mag iedereen zijn eigen kans gaan. Nu ik bewezen heb dat ik kan sprinten, zal ik misschien meer gokken en proberen een resultaat te rijden. Ik ken het parcours nog niet, maar de kans op een sprint lijkt me toch groot.” (AC)