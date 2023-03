Milan Donie: “Mijn eerste grote doel dit jaar is Luik- Bastenaken-Luik”

De 18-jarige Milan Donie kwam sterk voor de dag in de Guido Reybrouck Classic. Het zal de renner van AG2R-Citroën een vertrouwensboost geven, want vorig jaar lag de Kortrijkzaan twee dagen in coma na een zware val in Aubel-Thimister-Stavelot.

1. Ben jij de verdiende WestSprinter van de week?

“Ik was zeker en vast in orde, maar het kan nog beter. Na mijn zware valpartij hoop ik mezelf opnieuw in de kijker te rijden. Ik wil AG2R-Citroën iets teruggeven.”

2. Wie zal volgens jou dit seizoen WestSprint winnen?

“Viktor Vandenberghe is voor mij de topfavoriet, maar ook mijn ploeggenoot Xander Scheldeman zal er opnieuw staan. Ze hebben allebei een erg sterk eindschot.”

3. Wat zijn jouw ambities dit seizoen?

“Ik hoop verschillende keren een toptienplaats te behalen in de UCI-wedstrijden. Een keer het zegegebaar maken staat eveneens hoog op mijn verlanglijstje. Mijn eerste grote doel dit jaar is Luik-Bastenaken-Luik.” (IVDA)