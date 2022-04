Milan Donie analyseert zijn tijdritten: “Topmateriaal maakt een groot verschil”

Meteen na de nationale testtijdrit in Poperinge was Milan Donie wat teleurgesteld. Nadat hij de cijfers van zijn wattagemeter met die van winnaar Duarte Marivoet en nummer vier Steffen De Schuyteneer vergeleek, nam hij toch vrede met de negende plaats en 1’16 achterstand.

“Over 22 kilometer vond ik het verschil met Duarte enorm groot”, geeft de Kortrijkse eerstejaarsjunior toe. “Ik kom goed overeen met hem en ook met Steffen. We hebben onze cijfers van die tijdrit vergeleken. Dat stelde me gerust. In wattages was er weinig verschil maar zij rijden met topmateriaal.”

“Duarte beschikt over een tijdritfiets van Bora-Hansgrohe. Bij Avia-Rudyco rijdt Steffen met een Specialized. Dat verschil in materiaal speelt een rol.”

Zondag testrijden

Zondag werkt Milan Donie zijn vierde tijdrit in enkele weken af. Hij begon met een tweede plaats in het West-Vlaams kampioenschap tegen de klok in Ruddervoorde. Op tweedejaars Brent Baert gaf hij dertien seconden toe. De proloog van de Ster van Zuid-Limburg sloot hij als 28ste af. Daarna volgde rang negen in de nationale testtijdrit.

“Zondag rijd ik in Gavere het BK tijdrijden”, blikt Donie vooruit. “Met een plaats binnen de top vijftien ben ik tevreden. In vergelijking met de testtijdrit in Poperinge nemen ook toppers als Vlad Van Mechelen, Maxence Place en Sente Sentjens deel.”

Omdat hij op school (Atheneum Pottelberg) vrijstelling kreeg voor de lessen lichamelijke opvoeding kon Milan Donie donderdagnamiddag het parcours van het BK tijdrijden verkennen. Zes dagen later (7/5) zal de jonge Kortrijkzaan de eerste Luik-Bastenaken-Luik voor junioren rijden. “Ik denk dat die Waalse hellingen me iets beter liggen dan de Vlaamse kasseien”, vermoedt de laatstejaars humane wetenschappen-economie.

(HF)