Miguel Desmet werkt aan comeback na klierkoorts: “Ik bouw langzaam weer op”

Voor Miguel Desmet is 2023 een seizoen om snel te vergeten. In de eerste weken wist hij zich nog geregeld in de top-10 te plaatsen, maar ondertussen was klierkoorts aan het opkomen. Vanaf mei zat koersen er niet meer in, en ook nu is hij er nog niet helemaal van verlost. De ambitie is wel nog steeds om eind februari de traditionele seizoenstart te kunnen meemaken.

Al na enkele weken, eind maart, begon het voor Miguel minder te gaan. “Ik was in Gent-Wevelgem moeten afstappen, stijf van de kou. Aangezien we al een licht vermoeden hadden, testte de dokter me ‘s anderendaags op klierkoorts, maar dat was negatief. Een gewone virale infectie dus. Na enkele weken rust begon ik opnieuw op te bouwen richting de E3 Prijs. Ondertussen werd ik nog 5de in Gullegem en 6de in Ruddervoorde, alles leek dus weer in orde. Maar na het weekend met de E3 en Ruddervoorde voelde ik me echt doodmoe. Toen werd duidelijk dat het wél klierkoorts was, dat zal natuurlijk al een tijdje aan het sluimeren geweest zijn. Vanaf mei heb ik niet meer kunnen koersen, ik ben zelfs ook een maand niet naar school kunnen gaan. Naast het fysieke – je bent gewoon doodmoe – is zoiets ook mentaal wel zwaar. Je bent volledig uit je normale doen en mist heel wat sociaal contact.”

Hervallen in september

“In september heb ik geprobeerd om opnieuw te starten, in de hoop toch nog iets van het seizoen te maken. Helaas ben ik hervallen. Op training geraakte ik na amper twee uur niet meer vooruit en de dag erna was ik geen cent waard. Ik moest dus weer rusten. Gelukkig voel ik me nu weer beter, volgende week ga ik normaal gezien proberen om weer op te bouwen. Ik hoop nog altijd om normaal te kunnen starten aan het nieuwe seizoen, maar de weg is nog lang. Op dit moment is een tot twee uurtjes fietsen zowat het maximum. Om volgend seizoen bij de beloften te rijden, is dat nog niet voldoende. Maar goed, ik ben strijdvaardig. Ik blijf alvast bij The Lead Out Academy, ze geven me de tijd om rustig weer op m’n plooi te komen. Ondertussen kan ik ook voldoende tijd steken in mijn studies, dat is ook belangrijk”, aldus de eerstejaarsstudent immobiliën en verzekeringen aan Vives Kortrijk. (RR)