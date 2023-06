Miguel Desmet aan de kant met klierkoorts

Miguel Desmet is een tijdje buiten strijd. De tweedejaarsjunior sukkelt al sinds mei met klierkoorts, zelfs nu zit trainen er nog niet in en koersen uiteraard ook niet. Hij hoopt toch nog wat te kunnen koersen in september, om zich daar te bewijzen met het oog op de overstap naar de beloften. “Het begon eigenlijk al met Gent-Wevelgem. Die dag voelde ik me wat grieperig en de wedstrijd was niet goed. Een bloedcontrole wees op een doorsnee virale infectie, dus na wat rust begon ik weer op te bouwen. Ik reed enkele goede wedstrijden, waaronder nog een 5de stek in Gullegem en een 6de plaats in Ruddervoorde, maar daarna voelde ik me opnieuw op. Een tweede controle bracht duidelijkheid: klierkoorts. Al sinds 2 mei heb ik niet meer op de fiets gezeten, en ik ben de afgelopen zes weken ook niet naar school kunnen gaan. Ondertussen gaat het iets beter, maar toch ben ik nog snel moe en heb ik vaak hoofdpijn.”

Van korte duur

Zijn voornaamste focus is nu herstellen. “Ik hoop vanaf juli toch weer enigszins te kunnen trainen, maar koersen zou sowieso pas vanaf september zijn. Balen is het zeker, want ik had echt mijn zinnen gezet op het West-Vlaams en het Belgisch kampioenschap. Ik had gerekend op een goed seizoen, en in de eerste klassiekers van het seizoen, Kuurne-Brussel-Kuurne, Nokere Koerse (8ste) en de Guido Reybrouck Classic in Damme (11de in de rit in lijn), had ik echt wel een goed gevoel. Helaas was het maar van korte duur.” De pion van EFC-L&R-Van Mossel had gehoopt zich als tweedejaarsjunior te kunnen bewijzen. “Met het oog op volgend seizoen wilde ik graag in het oog springen van de beloftenploegen, maar dat lukt nu uiteraard niet. Ik hoop vanaf september nog wat moois te kunnen laten zien, maar de focus op volgend seizoen heb ik wat opgeborgen.” (RRK)