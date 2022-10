Miel Tienpont: “Voel dat ik de stap kan zetten naar overwinning”

Voor Miel Tienpont heeft zijn seizoen als eerstejaarsjunior niet echt gebracht wat hij ervan verwacht had. Een zware val tijdens de verkenning van de Omloop der Drie Provincies – die hij met stip had aangeduid op de kalender – zette hem een tijdje zonder fiets en het heeft veel tijd gekost om weer op niveau te komen. Gelukkig heeft hij nog het een en ander kunnen rechtzetten in de slotmaanden, en kan hij volgend jaar revanche nemen als tweedejaarsjunior.

“In het begin van het seizoen verliep alles eigenlijk min of meer volgens plan. Ik kon goed mijn mannetje staan in het juniorespeloton en verzamelde redelijk snel een drietal toptienplaatsen, waaronder een achtste stek op het provinciaal kampioenschap in De Haan-Vosseslag. Na het PK was de Omloop der Drie Provincies in Outrijve mijn grootste doel, maar in de verkenning ging ik zwaar onderuit en moest ik een maand van langs de zijlijn toekijken. Plezant is natuurlijk anders, het heeft tot eind augustus geduurd vooraleer ik weer op niveau kon rijden. Voor mij betekent dat dan: meedraaien voorin het peloton, af en toe meespringen met een ontsnapping. Kortom, meer dan gewoon maar meerijden in het peloton. Gelukkig heb ik dus op het einde van het seizoen nog wat de meubelen kunnen redden, anders zou dat toch geen aangenaam gevoel zijn om de winter in te gaan.” Zondag rijdt de renner van Gaverzicht-Be Okay zijn laatste wedstrijd van het seizoen in Lendelede, de klassieke seizoensafsluiter voor West-Vlaamse juniores. Hij rijdt ook volgend jaar nog bij de juniores en heeft dus alle kansen om revanche te nemen voor de gemiste koersen van dit seizoen. “Dat is inderdaad mijn doel. Ik hoop natuurlijk een goede winter door te maken, en daarna ga ik er vol voor. Mijn ambitie is toch wel om een aantal koersen te winnen, ik voel van mezelf dat ik die stap kan zetten.” (RRK)