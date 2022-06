Miel Oreel pakt Belgische titel MTB Streetrace

Eerstejaarsnieuweling Miel Oreel veroverde op Pinkstermaandag in Zarren de nationale driekleur in de spectaculaire discipline MTB Streetrace. De 14-jarige Alveringemnaar hoopt uiteraard om zijn trui binnenkort te mogen showen.

“Mountainbiken op straat met obstakels”, vat Miel de wielerdiscipline kernachtig samen. “De snelheid ligt veel hoger dan bij een gewone mountainbikewedstrijd. Het was voor mij de eerste keer, maar ik zat direct van bij de start mee vooraan. Daarna was ik eventjes tweede en derde, tot de leider Mart Declercq pech had. Zo ben ik weer bij hem geraakt.” Tot zijn eigen verbazing kon de renner van Cyclocross Team MJ Wood in de voorlaatste ronde alleen wegrijden van de onfortuinlijke Declercq. “Ik had nooit gedacht dat ik ging winnen. Het was een supergevoel, met heel veel supporters die me aanmoedigden. Op het podium besefte ik het nog meer. Niemand had het verwacht.”

Als Miel Oreel zijn Belgische driekleur in een wedstrijd wil dragen, zal hij misschien moeten uitwijken naar Nederland. Daar is de discipline populairder en worden veel vaker wedstrijden georganiseerd. Mogelijk slaat zijn ploeg wel nog de handen in elkaar met de organisatie van het evenement in Zarren om samen een criterium in te richten.

PK Oostende

Tijdens de zomermaanden rijdt de eerstejaarsnieuweling enkele wegwedstrijden als voorbereiding op het crossseizoen. Om kracht te winnen pikt hij echter vooral graag mountainbikewedstrijden mee. “Ik deed onder andere al mee in Eupen en Houffalize. Het ging goed, maar was wel lastig.” Binnenkort wachten het Nederlandse Sittard, maar vooral het provinciaal kampioenschap in Oostende. “Het is wel een doel om daar het podium te halen”, aldus nog Miel Oreel. (AC)