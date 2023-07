Miel Dekien sluit wegcampagne af

Met een zesde plaats in Vichte afgelopen weekend toonde Miel Dekien nogmaals dat hij op de weg goed uit de voeten kan. De renner van Cyclocross Team MJ Wood sluit weldra zijn wegseizoen af om terug de focus te leggen op het veld.

In zijn twee maanden durende wegcampagne zamelde Dekien al enkele mooie ereplaatsen bijeen. Ook in Vichte was hij van de partij.

“Het was een vrij omvangrijk peloton van een 80-tal renners. Er waren in het begin veel demarrages om in de vlucht te kunnen zitten”, blikt hij terug. “Ook ik heb meermaals geprobeerd om te ontsnappen, maar tevergeefs. Uiteindelijk reden er acht renners weg. In een achtervolgende groep van drie ben ik toch nog bij de kop van de koers geraakt en met die renners gingen we ook de finale in. De laatste ronde konden er nog vijf renners ontsnappen. Aan de finish kon ik dan nog de rest kloppen voor plaats zes.” De vorm zit dus goed, maar lang zal de Houthulstenaar daar niet meer van kunnen profiteren. In Zillebeke komt hij dit weekend voor het laatst aan de start op de weg. “In Zillebeke weet ik nog niet meteen wat te verwachten, het is mijn eerste keer dat ik er aan de start kom”, zegt Miel.

Veldritseizoen

Na dit weekend bouwt Dekien drie weken relatieve rust in om daarna de fundering te leggen voor zijn veldritseizoen. “Na die rustperiode zijn er eerst enkele trainingsweken en daarna volgt er een stage. De bedoeling is dat ik in september terug het veld in ga, voor mij het begin van het nieuwe seizoen. Dit seizoen is wel goed verlopen. Te beginnen met het veld, waar vooral het BK erbovenuit sprong voor mij. De wegcampagne verliep vervolgens ook vlot en ook op de mountainbike reed ik enkele goeie uitslagen. Jammer genoeg kon ik er geen UCI-punten scoren. Die prestaties geven wel vertrouwen voor komende winter.” (LR)