Miel Dekien mikt op PK mountainbike in Oostende: “Kinderdroom om PK te winnen”

Tweedejaarsnieuweling Miel Dekien zette dit seizoen zowel op de weg als in het mountainbiken al een reeks sterke prestaties neer. De 16-jarige allrounder uit Jonkershove hoopt zijn vorm in Oostende te bekronen met een provinciale titel op de mountainbike

Afgelopen weekend stond Miel Dekien in het Nederlandse Sittard aan de start van een manche van de 3 Nations Cup. “Ik had een goeie start, maar ben dan in de tweede ronde gevallen. Daarna ben ik weer goed opgeschoven.” Uiteindelijk finishte de renner van Cyclocross Team MJ Wood op de 13de plaats. “Het is nooit bij de deur, maar in West-Vlaanderen ga je zo’n parcours niet tegenkomen (lacht).” Zijn beste prestatie op de mountainbike zette Miel in Baraque Fraiture neer. “Ik stond redelijk vanachter bij de start, maar kon de hele wedstrijd opschuiven. In de laatste ronde heb ik dan nog 20 seconden goedgemaakt en als derde geëindigd.”

Zaterdag start de Jonkershovenaar nog in Houffalize, maar de focus van zijn mountainbikecampagne ligt op het PK in Oostende. “Ik droom er al van kleins af van om provinciaal kampioen te worden. Nu heb ik wel een grote kans. Mijn grootste concurrenten zijn Mart Declercq en Tibo Vancompernolle, als hij meedoet.”

Weg als training

Ondertussen stond hij ook meer dan zijn mannetje in het veld en op de weg. Als veldrijder werd hij 13de op het BK in Middelkerke, terwijl hij op de weg 7de werd op het PK in Adinkerke. “Mijn beste prestatie was een derde plaats in Zwevegem, maar ik zie de weg toch meer als training. Het is leuk, maar mountainbike en cyclocross vind ik leuker.” Na de klimkoers in Herbeumont volgt dan ook een rustperiode en een stage met het oog op de nieuwe veldritwinter. (AC)