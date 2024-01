Miel De Clerck met duidelijke ambitie: “Top vijf op BK”

Het gaat goed met Miel De Clerck. De tweedejaarsnieuweling werd zowel in Balegem als Beernem derde, in Hamme tweede. De derde plek in Beernem leverde hem de provinciale trui op. Voor het BK hoopt hij op een topvijfplaats.

Drie podiumplaatsen in twee weken! Tijdens de examens werd Miel De Clerck nochtans ziek, maar daarvan lijkt hij goed hersteld. “Eerst was ik niet van plan om in Balegem te starten”, blikt de veldrijder uit Oostkamp terug. “Maar ik voelde me beter en vertrok toch. Ik werd er derde, na Brent Lippens en Giel Lejeune, in mijn leeftijdscategorie twee kampioenen. Voor mij een opsteker, nadat het voordien even wat minder was gegaan.”

Op tweede kerstdag kon Miel met vertrouwen naar het West-Vlaams kampioenschap in Beernem. Ook daar werd hij derde en eerste gouwgenoot. Arthur Janssens (Noorderwijk) en de Fransman Antoine Ingelaere gingen hem vooraf, mannen die niet in aanmerking kwamen voor het provinciale podium. Waarop De Clerck geflankeerd werd door Gilles Van Loo en Dario Ingels, door z’n overstap naar Team Keukens Buysse nieuwe ploegmaats.

Zwaar in Gullegem

Via de Duinencross in Koksijde (gisteren) en de Hexia Cyclocross Gullegem (6/1) bereidt de gewezen pion van Jonge Renners Roeselare het Belgisch kampioenschap van zondag 14 januari in Meulebeke voor. “Volgens mijn trainer Dieter Vanthourenhout wordt Gullegem zaterdag een hele zware moddercross”, weet De Clerck. “Daar zal ik nog eens diep gaan, daarna focus ik op het nationaal kampioenschap. Ik start om te winnen, maar ik besef dat dat niet realistisch is. Top vijf rijden zou al heel mooi zijn.”

Klimmen in Spanje

Na het BK gaat Miel De Clerck in het veld door tot de krokusvakantie. “Dan trek ik met mijn ouders naar Guardamar, aan de Costa Blanca in Spanje”, verduidelijkt hij. “Om er wat extra te trainen. In de buurt van die stad zijn er heel wat korte nijdige klimmetjes. Daar kan ik verder werken aan mijn explosiviteit. Om te trainen op langere beklimmingen moet ik vijftig kilometer naar het binnenland.” (HF)